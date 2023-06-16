Китайці показали електрокросовер з незвичайним дизайном та запасом ходу 560 км (фото)

Docan V07 оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 381 к.с. Електрокросовер зможе проїхати на одному заряді від 440 до 560 км.

У Китаї показали новий кросовер Docan V07. Тривалий час модель була відома під назвою Niutron NV, але виробництво постійно відкладалося через численні проблеми. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Niutron NV мав надійти у виробництво в Китаї у 2022 році, але майже відразу зіткнувся з проблемами. Всім клієнтам повернули депозити, а модель так і не потрапила на конвеєр.

Тепер електрокросовер отримав назву Docan V07 і випускатиметься іншим підприємством. Зовнішність та технічна частина моделі залишилися без змін.

Спереду розташовані великі фари, які з'єднані в один блок. У центрі розташовані денні ходові вогні.

Задні ліхтарі також з'єднані в один блок та отримали мінімалістичну графіку. Кросовер отримав приховані дверні ручки та традиційний силует.

Задні ліхтарі з'єднані в один блок Фото: Niutron

Габарити Docan V07:

довжина — 4915 мм;

ширина — 1962 мм;

висота — 1755 мм;

колісна база — 2910 мм.

Електрокросовер важить 2210 кг чи 2220 кг залежно від модифікації. Повна вага авто складає 2585 кг.

В інтер'єрі розмістили кілька великих дисплеїв Фото: Niutron

Docan V07 оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 381 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,9 секунди, а максимальна швидкість становить 170 км/год.

На вибір запропонують дві акумуляторні батареї. Вони забезпечать запас ходу на одному заряді до 440 чи 560 км.

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