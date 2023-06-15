У Китаї показали дешевого конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Haval Xianglong буде представлений до кінця 2023 року та складе конкуренцію Toyota Land Cruiser та Land Rover Defender. Позашляховик оснастять гібридними силовими установками потужністю до 313 к.с.

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У Китаї розсекретили новий позашляховик Haval Xianglong. Новинка отримала брутальний дизайн та буде оснащена гібридною силовою установкою. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Знімки та подробиці про новий Haval Xianglong опублікувало Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю. Відомо, що новинка надійде у продаж уже до кінця 2023 року.

Спереду розташовані круглі фари та масивна решітка радіатора. У дизайні позашляховика переважають прямокутні форми.

Позаду розташовані подвійні ліхтарі у стилі Land Rover Defender. На задніх дверях встановлено запасне колесо.

Позаду встановлені подвійні ліхтарі Фото: CarNewsChina

На кузові є кілька камер переднього та заднього огляду. Також передбачені датчики для розширених систем допомоги водієві.

Габарити Haval Xianglong:

довжина — 4800 мм;

ширина — 1916 мм;

висота — 1822 мм;

колісна база — 2738 мм.

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Haval Xianglong можна буде оснастити опціональним гаком для буксирування. Покупці можуть вибрати між двома варіантами чорних колісних дисків.

На вибір будуть доступні два варіанти колісних дисків Фото: CarNewsChina

Позашляховик оснастять двома гібридними силовими установками Plug-in на вибір. Вони включають 1,5-літровий бензиновий двигун і один або два електромотори сумарною потужністю 300 або 313 к.с. На електротязі Haval Xianglong зможе проїхати до 105 км.

Раніше Фокус розповів, що у Китаї показали новий семимісний позашляховик Haval P04.