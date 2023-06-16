Ексклюзив із 2000-х: в Україні виявлено рідкісний лімузин Mercedes-Benz (фото)

Лімузин Mercedes-Benz S-Class Pullman подовжений до 6,16 м і є семимісним. Автомобіль зібраний вручну на заводі Mercedes на індивідуальне замовлення.

У Києві помітили раритетний Mercedes Benz S-Class Pullman 2002 року. Величезний лімузин наразі виставили на продаж. Про це свідчить оголошення на Auto.ria.

Лімузин Mercedes зібраний вручну Фото: auto.ria.com

S-Class Pullman – єдиний лімузин, що випускають безпосередньо на заводі Mercedes. Він є великою рідкістю, адже такі автомобілі збираються поштучно вручну за індивідуальними замовленнями. Частину машин бронюють.

В Україні зареєстровано лише 2 або 3 Mercedes S-Class Pullman у кузові W220. Автомобіль подовжений до 6,16 м за рахунок вставки між дверима, тобто він на метр довший від звичайного седана Mercedes S-Class у версії Long.

У внутрішній обробці використані шкіра та дерево Фото: auto.ria.com

Збільшені розміри дозволили зробити лімузин Mercedes семимісним. В обробці салону поєднуються шкіра та дерево, а комплектація включає роздільний клімат-контроль, потужну аудіосистему, мінібар, електропривід передніх та задніх сидінь. Також встановлений DVD-плеєр із двома 10,4-дюймовими моніторами під стелею.

Саме це авто — Mercedes S500 Pullman, тобто воно оснащене 5,0-літровим 306-сильним V8 і 5-ступінчастою автоматичною КПП. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

Салон розрахований на 7 осіб Фото: auto.ria.com

Лімузин Mercedes S-Class Pullman оцінили у 78 000 доларів. Пробіг авто складає 81 тис. км.

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