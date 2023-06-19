Спростить життя водіям: Chevrolet готують проєкційний дисплей з доповненою реальністю

Один водій може їхати маршрутом і записувати відеоролики зі звуком, передаючи їх іншим водіям. Це дасть змогу створити цілу екосистему, де учасники руху зможуть убезпечити свої маршрути.

У Chevrolet розробляють інноваційний проєкційний дисплей з технологією доповненої реальності. Це дасть змогу зробити керування авто інформативнішим. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У Німецькому відомстві з патентів і товарних знаків виявили нову розробку від Chevrolet. У ньому описується технологія, яка дає змогу водіям обмінюватися інформацією щодо ситуації на дорозі в реальному часі та передавати її на проєкційний дисплей.

Технологія дає змогу ділитися різною інформацією Фото: DPMA

У патенті сказано, що один водій може їхати маршрутом і записувати відеоролики зі звуком. Потім ці ролики отримають інші водії, які можуть дізнатися корисну інформацію за своїм маршрутом.

У роликах міститься інформація про цікаві місця на дорогах Фото: DPMA

Для роботи системи достатньо наявність камер, системи GPS, проєкційного дисплея, мікрофона та динаміків. Всі ці пристрої будуть доступні у базових комплектаціях багатьох майбутніх автомобілів Chevrolet.

Для технології передбачено відразу кілька сфер застосування. Водії можуть ділитися не лише цікавими місцями, а й інформацією про негоду, попередження про сильну спеку та небезпечних диких тварин у регіоні.

Раніше Фокус писав, що Honda запатентували незвичайні вихлопні спіральні труби, які підвищують ефективність двигуна.