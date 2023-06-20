В Україні збільшився продаж мотоциклів з пробігом: найпопулярніші моделі (фото)

Серед виробників мотоциклів в Україні лідирує японська Honda. Також серед українців мають попит моделі від Yamaha, Suzuki, Kawasaki та Geon.

Українці почали частіше купувати вживані мотоцикли. Найбільший попит у нашій країні мають моделі від японських брендів. Рейтинг опубліковано на сайті AUTO.RIA.

У літній сезон продаж мотоциклів сильно збільшується. Цей вид транспорту доступніший за автомобілі та дозволяє швидко дістатися в потрібне місце.

Серед виробників в Україні лідирує японська Honda. З початку 2023 року українці купили 1697 таких мотоциклів.

Також попит мають мотоцикли Yamaha. За п'ять місяців було куплено 1317 таких мотоциклів.

Honda CB лідирує з продажу в Україні Фото: Honda

Топ 15 найпопулярніших мотоциклів в Україні у 2023 році:

Honda CB — 349 одиниць. Lifan LF — 302 одиниці. Honda CBR — 226 одиниць. Loncin LX — 187 одиниць. Suzuki GSX — 181 одиниця. JAWA 350 — 168 одиниць. Yamaha FZ — 167 одиниць. Yamaha Drag Star — 167 одиниць. Musstang MT — 154 одиниці. Honda CBF — 139 одиниць. BMW R-Series — 128 одиниць. Yamaha MT — 122 одиниці. Yamaha YZF — 118 одиниць. Bajaj Boxer — 114 одиниць. Shineray XY250 — 112 одиниць.

Раніше Фокус розповів, якими були перші мотоцикли на території України.