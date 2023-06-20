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В Україні збільшився продаж мотоциклів з пробігом: найпопулярніші моделі (фото)

Фото: Honda | Українці віддають перевагу мотоциклам від японських виробників

Серед виробників мотоциклів в Україні лідирує японська Honda. Також серед українців мають попит моделі від Yamaha, Suzuki, Kawasaki та Geon.

Українці почали частіше купувати вживані мотоцикли. Найбільший попит у нашій країні мають моделі від японських брендів. Рейтинг опубліковано на сайті AUTO.RIA.

У літній сезон продаж мотоциклів сильно збільшується. Цей вид транспорту доступніший за автомобілі та дозволяє швидко дістатися в потрібне місце.

Серед виробників в Україні лідирує японська Honda. З початку 2023 року українці купили 1697 таких мотоциклів.

Також попит мають мотоцикли Yamaha. За п'ять місяців було куплено 1317 таких мотоциклів.

Honda CB лідирує з продажу в Україні
Фото: Honda

Топ 15 найпопулярніших мотоциклів в Україні у 2023 році:

  1. Honda CB — 349 одиниць.
  2. Lifan LF — 302 одиниці.
  3. Honda CBR — 226 одиниць.
  4. Loncin LX — 187 одиниць.
  5. Suzuki GSX — 181 одиниця.
  6. JAWA 350 — 168 одиниць.
  7. Yamaha FZ — 167 одиниць.
  8. Yamaha Drag Star — 167 одиниць.
  9. Musstang MT — 154 одиниці.
  10. Honda CBF — 139 одиниць.
  11. BMW R-Series — 128 одиниць.
  12. Yamaha MT — 122 одиниці.
  13. Yamaha YZF — 118 одиниць.
  14. Bajaj Boxer — 114 одиниць.
  15. Shineray XY250 — 112 одиниць.

Раніше Фокус розповів, якими були перші мотоцикли на території України.