Названо найпопулярніші дизельні автомобілі в Україні (фото)

За підсумками травня, кожен четвертий придбаний новий автомобіль в Україні оснащувався дизельним двигуном. Найчастіше у цьому сегменті українці обирають французькі, німецькі та японські кросовери.

За травень 2023 року в Україні зріс попит на нові дизельні автомобілі. У цьому сегменті українці віддають перевагу кросоверам. Про це повідомили на сайті AUTO.RIA.

У травні частка дизельних авто становила 25% від ринку. Кожен четвертий автомобіль, придбаний в Україні минулого місяця, оснащувався таким двигуном.

Бестселером у цьому сегменті залишається бюджетний кросовер Renault Duster. За травень українці купили 342 такі авто.

Renault Duster лідирує у сегменті дизельних автомобілів Фото: Renault

Найпопулярніші дизельні авто в Україні за травень:

Renault Duster — 342 авто. Volkswagen Touareg — 87 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 84 авто. Renault Express — 76 авто. Skoda Kodiaq — 72 авто. BMW X7 — 47 авто. BMW X1 — 46 авто. Toyota Land Cruiser — 40 авто. BMW X5 — 38 авто. Volkswagen Transporter — 37 авто. Lexus LX — 34 авто. Hyundai Santa Fe — 33 авто. Peugeot 3008 — 33 авто. Citroen Berlingo — 29 авто. Mercedes-Benz GLS — 29 авто. Mercedes-Benz GLE — 29 авто. Opel Combo — 27 авто. Citroen C5 Aircross — 26 авто. Hyundai Staria — 26 авто. Opel Grandland — 20 авто. BMW X6 — 12 авто. Volkswagen Arteon — 12 авто. Volkswagen Tiguan — 12 авто. Mercedes-Benz Vito — 10 авто. Toyota Proace Verso — 9 авто. Hyundai Tucson — 7 авто. Peugeot 2008 — 7 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну за травень 2023 імпортували 864 автомобілі з Китаю.