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Названо найпопулярніші дизельні автомобілі в Україні (фото)

Фото: Volkswagen | Volkswagen Touareg має великий попит в Україні

За підсумками травня, кожен четвертий придбаний новий автомобіль в Україні оснащувався дизельним двигуном. Найчастіше у цьому сегменті українці обирають французькі, німецькі та японські кросовери.

За травень 2023 року в Україні зріс попит на нові дизельні автомобілі. У цьому сегменті українці віддають перевагу кросоверам. Про це повідомили на сайті AUTO.RIA.

У травні частка дизельних авто становила 25% від ринку. Кожен четвертий автомобіль, придбаний в Україні минулого місяця, оснащувався таким двигуном.

Бестселером у цьому сегменті залишається бюджетний кросовер Renault Duster. За травень українці купили 342 такі авто.

Renault Duster лідирує у сегменті дизельних автомобілів
Фото: Renault

Найпопулярніші дизельні авто в Україні за травень:

  1. Renault Duster — 342 авто.
  2. Volkswagen Touareg — 87 авто.
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 84 авто.
  4. Renault Express — 76 авто.
  5. Skoda Kodiaq — 72 авто.
  6. BMW X7 — 47 авто.
  7. BMW X1 — 46 авто.
  8. Toyota Land Cruiser — 40 авто.
  9. BMW X5 — 38 авто.
  10. Volkswagen Transporter — 37 авто.
  11. Lexus LX — 34 авто.
  12. Hyundai Santa Fe — 33 авто.
  13. Peugeot 3008 — 33 авто.
  14. Citroen Berlingo — 29 авто.
  15. Mercedes-Benz GLS — 29 авто.
  16. Mercedes-Benz GLE — 29 авто.
  17. Opel Combo — 27 авто.
  18. Citroen C5 Aircross — 26 авто.
  19. Hyundai Staria — 26 авто.
  20. Opel Grandland — 20 авто.
  21. BMW X6 — 12 авто.
  22. Volkswagen Arteon — 12 авто.
  23. Volkswagen Tiguan — 12 авто.
  24. Mercedes-Benz Vito — 10 авто.
  25. Toyota Proace Verso — 9 авто.
  26. Hyundai Tucson — 7 авто.
  27. Peugeot 2008 — 7 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну за травень 2023 імпортували 864 автомобілі з Китаю.