У Києві через сильні дощі затопило паркінг з елітними автомобілями (відео)

Проливний дощ та град накрили Київ та Київську область увечері 20 червня. На одному з паркінгів столиці знаходилися десятки преміальних автомобілів, які виявилися затопленими.

Київ та Київську область затопило через сильні дощі. Вода залилася в підземні паркінги, тим самим завдавши шкоди автомобілям, які знаходяться там. Відео опублікували у Telegram-каналі Київ Автомобільний.

Проливний дощ та град увечері 20 червня затопили паркінги, підземні переходи та деякі приміщення. Синоптики прогнозують, що 21 червня столицю та область також накриє негода.

В одному з роликів можна побачити, як вода затопила підземний паркінг у Києві. Там стояло декілька преміальних автомобілів, враховуючи Porsche, BMW, Mercedes-Benz та Infiniti.

Також через затоплення постраждали ще десятки інших автомобілів, які були на паркінгу. Найімовірніше, їм знадобиться дорогий ремонт.

Мешканців Києва та Київської області закликали бути особливо обережними під час затоплень. За можливості варто залишитися вдома та виходити на вулицю лише у разі нагальної потреби.

Раніше Фокус повідомив прогноз погоди в Україні на 21 червня.

Також ми писали, що блогер спробував полагодити затоплений електромобіль Audi e-tron GT за допомогою рису.