Toyota перестане продавати бензинові та дизельні авто в Європі: перші подробиці

У Toyota не підтримують стандарт зі шкідливих викидів Євро-7. Бренд зосередиться на виробництві електромобілів, а автомобілі з ДВЗ будуть запропоновані в інших країнах.

Toyota збирається припинити випуск бензинових та дизельних автомобілів для європейського ринку з 2035 року. Японський бренд зосередиться на випуску електромобілів. Про це повідомили на сайті Automobilwoche.

Попри те, що Toyota визнає відставання від конкурентів у галузі виробництва електромобілів, бренд не збирається їм поступатися. До планів компанії входить створення лінійки електричних моделей для різних сегментів.

У Toyota заявили, що виробництво гібридів та автомобілів продовжиться протягом наступного десятиліття. До 2030 року бренд збирається випускати 1,7 мільйона електромобілів щорічно.

Через заборону автомобілів з ДВЗ в Європі з 2035 року Toyota відмовиться від випуску таких автомобілів для цього ринку. При цьому водневі моделі не є пріоритетними, оскільки в європейських країнах водневі станції заправки зустрічаються рідко.

Toyota Mirai є флагманською моделлю бренду на водні Фото: Toyota

Також Toyota не підтримує стандарт зі шкідливих викидів Євро-7, який був запропонований Європейським Союзом. Представники бренду вважають, що виробництво бензинових та дизельних автомобілів з дотриманням цих норм стане надто дорогим.

Головний європейський операційний директор Toyota Метт Харрісон заявив, що з 2035 року бренд випускатиме лише електромобілі для Європи. Виробник зосередиться на виробництві акумуляторних батарей.

Раніше Фокус писав, що Toyota розробляє свій перший спортивний електромобіль.