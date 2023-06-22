Новий Volkswagen Golf насилу впорався з тестом на керованість (відео)

Volkswagen Golf не зміг пройти лосиний тест на швидкості, вищій за необхідну. У випробуванні брав участь хетчбек з 1,0-літровим двигуном і електромотором потужністю 110 к.с. і 200 Нм крутного моменту.

Експерти перевірили керованість хетчбека Volkswagen Golf восьмого покоління в лосиному тесті. Автомобіль не вразив експертів своїми можливостями. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Volkswagen Golf має величезний попит у європейських країнах. Модель вважається еталоном серед компактних міських автомобілів.

Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення з перешкодою. Для успішного проходження випробування необхідно маневрувати на швидкості від 72 км/год.

Volkswagen Golf проходив лосиний тест з повною масою, яка становить 1810 кг. Так випробування більше наближається до реальних умов.

Спершу водій проїхав смугу перешкод на швидкості 72 км/год. Повторні спроби на вищій швидкості виявилися провальними. Найкращим результатом у тесті є швидкість 72 км/год.

Експерти заявили, що очікували більшого від Volkswagen Golf. Попри невелику вагу та компактні габарити хетчбек страждає від недостатньої керованості.

Випробування проходив Volkswagen Golf 1.0 eTSI DSG. Ця версія оснащена "м'якою" гібридною силовою установкою з 1,0-літровим двигуном і електромотором потужністю 110 к.с. і 200 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 10,6 секунди, а максимальна швидкість становить 202 км/год.

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