Які кросовери з пробігом можна купити в Україні до $9000 (фото)

В Україні можна знайти безліч чудових кросоверів з пробігом до 9000 доларів. Ці моделі чудово підходять для сім'ї та можуть використовуватися на бездоріжжі.

Експерти назвали 15 кросоверів з пробігом, які можна купити в Україні. Ці моделі пропонують високий рівень практичності та непоганий комфорт. Про це повідомили на сайті AUTO.RIA.

Українці часто вибирають кросовери за їхні переваги перед іншими типами авто. Ці автомобілі відмінно підходять для сім'ї та можуть використовуватися на бездоріжжі.

До рейтингу увійшли тільки ті кросовери, які легко можна знайти на вторинному ринку в Україні. Також включені тільки моделі в ціновому діапазоні від 7000 до 9000 доларів.

Hyundai Tucson пропонує багате оснащення та непогані характеристики за бюджетний цінник Фото: Hyundai

Топ 15 кросоверів з пробігом до $9000:

Hyundai Tucson Nissan Qashqai Mitsubishi Outlander Mazda CX-7 Suzuki Grand Vitara Subaru Forester Chevrolet Captiva Kia Sportage Kia Sorento Volkswagen Touareg Nissan X-Trail Hyundai Santa Fe BMW X5 SsangYong Rexton Mercedes-Benz M-Class

Експерти рекомендують ретельно перевіряти кожен автомобіль перед покупкою. Для цього можна провести діагностику на СТО.

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