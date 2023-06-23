Потужний двигун і дрифт-режим: Nissan показав стильного конкурента Toyota Supra (відео)

Nissan Z Nismo стане новою топовою модифікацією спорткара та запропонує кілька серйозних поліпшень. Потужність двигуна підвищать приблизно до 500 к.с., а розгін до сотні скоротиться менш ніж до 4 секунд.

Заряджений спорткар Nissan Z Nismo 2024 вперше показали на відео. У короткому тизері новинка демонструє свої можливості на треку. Відео опублікували на YouTube-каналі бренду.

У Nissan підтвердили, що заряджений Z Nismo дебютує вже влітку 2023 року. Характеристики спорткара тримають у секреті, але зовнішній вигляд автомобіля тепер не є загадкою.

Спереду з'явиться збільшена решітка радіатора і карбоновий сплітер. Відрізнити версію Nismo можна за червоними акцентами на кузові.

Ззаду встановлено новий спойлер і масивний дифузор. Також новинка отримала інші вихлопні патрубки.

Nissan Z Nismo отримав нові спойлер і дифузор Фото: Скриншот

Також новинка отримає нові колісні диски. Вони будуть легшими за стандартні диски.

Найімовірніше, Nissan Z Nismo отримає доопрацьований 3,0-літровий турбований двигун V6 потужністю близько 500 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менше ніж 4 секунди.

Nissan Z Nismo зможе легко входити в керований занос Фото: Скриншот

Судячи з відео, спорткар отримає спеціальний дрифт-режим. Він дасть змогу простіше входити в керований занос.

Вартість Nissan Z Nismo поки що не розкривається. За чутками, вартість зарядженого спорткара становитиме понад $60 000.

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