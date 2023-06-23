Готовий до бездоріжжя: Suzuki Jimny отримав нову оригінальну версію (фото)

Suzuki Jimny Rhino вже доступний для покупки за ціною 37 610 доларів. Позашляховик отримав покращений захист днища та посилену підвіску, що дає змогу ефективніше використовувати авто на бездоріжжі.

У Малайзії представили спеціальну версію Suzuki Jimny Rhino. Позашляховик отримав деякі зовнішні доопрацювання та поліпшення для бездоріжжя. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Suzuki Jimny Rhino зовні відрізняється від стандартного позашляховика металевою пластиною на передньому бампері та хромованими бічними дзеркалами заднього виду. Також на кузові з'явилися декоративні смуги та написи "Real Offroader".

Запасне колесо на задніх дверях отримало чохол із зображенням носорога, який символізує спеціальну версію. Зовнішній вигляд доповнюють і нові бризковики червоного кольору.

Suzuki Jimny Rhino поставляється з унікальним чохлом для запасного колеса Фото: Suzuki

Suzuki Jimny Rhino отримав покращений захист днища та посилену підвіску. Це дасть змогу використовувати позашляховик на бездоріжжі ефективніше.

Suzuki Jimny Rhino отримав червоні бризковики Фото: Suzuki

Автомобіль оснащений понижувальною роздавальною коробкою з повним приводом 4WD і диференціалом з підвищеним внутрішнім опором. Suzuki Jimny Rhino буде запропонований тільки з чотириступінчастою автоматичною коробкою передач.

Suzuki Jimny Rhino пропонує топове оздоблення інтер'єру Фото: Suzuki

Під капотом розташований 1,5-літровий двигун потужністю 100 к.с. і 130 Нм крутного моменту. Позашляховик здатний розвивати швидкість до 140 км/год.

Suzuki Jimny Rhino вже доступний для покупки в Малайзії. Вартість позашляховика становить 37 610 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що лінійку Suzuki Jimny 2023 поповнили три нові модифікації.