У Києві розбили в ДТП ексклюзивний суперкар Mercedes вартістю понад $150 000 (фото)

Рідкісний суперкар Mercedes-AMG GT оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 510 к. с. Він здатний розвинути 310 км/год і новим коштував понад 150 000 доларів.

У Києві сталася серйозна ДТП за участю дорого Mercedes-AMG GT. Швидкісний суперкар зазнав серйозних пошкоджень. Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

Аварія сталася на вулиці Садовій неподалік від станції метро "Славутич". Суперкар Mercedes-AMG GT зіткнувся із седаном BMW 5 Series. В обох автомобілів пошкоджено передню частину і вони потребують складного ремонту. У випадку з Mercedes він може бути вельми недешевим.

Обидва авто серйозно пошкоджені

Купе Mercedes-AMG GT випускали з 21014 по 2022 рік і незабаром з'явиться друге покоління моделі. Суперкар на українському ринку коштував від 152 000 доларів, хоча вартість деяких топових версій сягала і 200 000 доларів.

Автомобіль оснащували 4,0-літровим V8 твін-турбо, який пропонували в декількох варіантах за потужністю. Конкретно цей автомобіль випущений у 2015 році і належить до версії Mercedes-AMG GT S. Його двигун розвиває 510 к. с., що дає змогу розганятися до 100 км/год за 3,8 с і розвивати 310 км/год.

Mercedes-AMG GT випускали з 2014 по 2022 роки Фото: Mercedes-Benz

Це не єдина ДТП у Києві за участю суперкара за останній час. Незадовго до цього в столиці зіткнулися Lamborghini Huracan і кросовер Maserati Levante.

Також Фокус повідомляв, що на український ринок виходить новий електрокросовер Mercedes EQE SUV.