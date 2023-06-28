Відроджена легенда: надпотужний Porsche 70-х повернули у виробництво (фото)

Singer DLS Turbo — сучасна версія знаменитого купе Porsche 934/5. Екстремальний спорткар оснащений 700-сильним турбомотором.

У США презентували новий Singer DLS Turbo. Екстремальний ретро-спорткар є сучасною версією знаменитого Porsche 934/5 1976 року. Про це повідомляється на офіційному сайті американської компанії.

Кузов авто виконаний з карбону

Singer вже не один рік виконує ретро-тюнінг Porsche 911 і відтворює знамениті моделі минулого. Цього разу там звернули погляди на Porsche 934/5 — гоночну версію найпершого 911 Turbo. Ці спорткари виграли десятки різних змагань і принесли німецькій марці перемогу в чемпіонаті SCCA 1977 року.

Ззаду встановлено величезне антикрило

За основу взяли Porsche 911 у кузові 964. Автомобілі реставрують і створюють для них повністю новий кузов із карбону. Дизайн із масивними бамперами, розширеними крилами і величезним антикрилом повторює зовнішність оригінального Porsche 934/5. У дусі 70-х виконані і колеса, але їхній діаметр збільшено до 19 дюймів спереду і 20 дюймів ззаду.

Салон оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном

Салон Porsche 911 також зберігає ретро-стиль, але оздоблений шкірою, карбоном і алькантарою. Крім того, встановлено сучасні ковшоподібні сидіння.

3,8-літрову опозитну шістку Porsche 911 перебрали і доповнили турбонаддувом, а її потужність перевищила 700 к. с. У парі з нею працює 6-ступінчаста механічна КПП.

Спорткар отримав ковшоподібні крісла

Крім того, в Singer DLS Turbo перебрана підвіска і встановлені карбоново-керамічні гальма. З'явилися і сучасні шини Michelin Pilot Sport.

Загалом випустять тільки 99 Singer DLS Turbo. Спорткар буде недешевим — його ціна становитиме близько 2 млн доларів.

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