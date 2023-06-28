В Україні дозволили праворульні авто: хто може їх зареєструвати

Праворульні автомобілі активно використовують захисники України. Тепер машини вирішили узаконити і дозволять поставити на облік.

В Україні узаконено автомобілі з правим кермом. Відповідний законопроєкт №9238 підтримала за основу і в цілому Верховна Рада — за нього проголосували 279 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Праворульні авто в Україні зможуть зареєструвати не всі — поставити їх на облік дозволять тільки військовослужбовцям ЗСУ та інших законних формувань. Йдеться про транспорт, що використовується захисниками України під час виконання їхніх службових обов'язків.

Така норма є тимчасовою — вона діятиме під час воєнного стану та протягом 90 днів після його закінчення.

У пояснювальній записці зазначено, що захисники України потребують великої кількості автомобільної техніки. Машини нерідко виходять з ладу або втрачаються під час бойових дій.

Дуже часто військовослужбовцям закуповують або передають як гуманітарну допомогу авто з правим кермом з Великої Британії та інших країн з лівостороннім дорожнім рухом. Раніше в Україні їхня реєстрація була заборонена законом "Про дорожній рух", а нові правила дадуть змогу легалізувати і поставити на облік таку техніку.

Раніше Фокус повідомляв, що українець створив недорогий електричний позашляховик для ЗСУ.

Також ми писали, що в Рівному налагодили випуск електробайків для захисників України.