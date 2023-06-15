Униктути штрафу в 680 грн: коли водії можуть вмикати аварійку

Аварійну світлову сигналізацію можна використовувати лише в деяких випадках, інакше на водіїв чекають штрафи. Використання аварійки не за призначенням збільшує ризик виникнення ДТП.

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В Україні багато водіїв не за призначенням використовують аварійну світлову сигналізацію. За таке порушення передбачені штрафи та навіть покарання у вигляді позбавлення водійських прав. Фокус розповість, у яких випадках можна вмикати аварійку.

За використання аварійної світлової сигналізації без потреби передбачено штраф у розмірі 425 грн. Якщо це призвело до ДТП, то водієві загрожує штраф у 680 грн і навіть можуть забрати водійське посвідчення на строк від 6 до 12 місяців.

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Коли можна вмикати аварійку в Україні:

При поломках автомобіля

Якщо на дорозі в автомобіля сталася поломка, водій може використовувати аварійку. Так він попереджає інших учасників дорожнього руху про несправності свого авто

Під час буксирування автомобіля

Іноді автомобілі не можуть пересуватись самостійно, через що доводиться буксирувати їх іншими транспортними засобами. У такому випадку водії зобов'язані вмикати аварійку.

Вимушена зупинка

Якщо водієві потрібно раптово зупинитися в недозволеному місці, йому необхідно ввімкнути аварійку. Так інші учасники дорожнього руху матимуть змогу помітити автомобіль здалеку.

Осліплення світлом фар

Якщо інший водій засліпив вас світлом своїх фар, його можна попередити про це, ввімкнувши аварійку. Такий сигнал сповістить його про те, що яскравість фар потрібно знизити.

Зупинка на вимогу поліції

Перед тим, як поліція зупиняє водія, він повинен ввімкнути аварійку. Так він показує іншим учасникам дорожнього руху, що має намір зупинитися.

Після ДТП

Учасники ДТП зобов'язані ввімкнути аварійку, щоби попередити інших водіїв про небезпеку. Також потрібно розмістити знак аварійної зупинки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні пропонують посилити відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху.