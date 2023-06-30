Повернення до витоків: електромобіль Hummer отримає військову версію (фото)
Військовий електромобіль Hummer отримає 1000-сильну установку і велику батарею, а його запас ходу перевищить 480 км. Позашляховик зможе перевозити до шести бійців.
Електромобіль Hummer, як і його знаменитий попередник, отримає спеціальну військову версію. Розробка позашляховика вже ведеться підрозділом GM Defence і на офіційному його сайті з'явилися перші його фото.
Новий проект назвали EMCV (Electric Military Concept Vehicle — "Електричний військовий концептуальний транспортний засіб"). З'ясувалося, що розробка позашляховика ведеться вже два роки. Раніше стало відомо, що американська армія активно тестувала електромобілі GMC Hummer EV.
Новий Hummer для армії не буде прямим спадкоємцем HMMWV (військової версії Hummer H1), його концепція дещо інша. Позашляховик легший і маневреніший, а електрична установка робить його пристосованим і для прихованого пересування.
Військовий електромобіль Hummer не має спільних кузовних панелей із "цивільним" позашляховиком, у нього навіть немає даху та дверей. Натомість він став шестимісним — на першому та другому рядах встановили по три крісла. Крім того, з'явилося кріплення для різних типів озброєнь.
Електрична установка GMC Hummer EV залишилася без змін: авто оснащене двома моторами загальною потужністю 1000 к. с. і батареєю на 212 кВт∙год.
Запас ходу не називають, але відомо, що він перевищить 480 км. Також розглядається можливість встановлення 16-сильного дизель-генератора, що виробляє електроенергію для моторів.
Електромобіль Hummer зможе рухатися боком і робити "танковий розворот" на місці. Крім того, на військовій версії відмовилися від пневмопідвіски і встановили посилені амортизатори та 37-дюймові позашляхові шини. Бампери авто скошені знизу для поліпшення кутів в'їзду і з'їзду.
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