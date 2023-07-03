Mitsubishi показали новий бюджетний кросовер зі стильним дизайном (відео)

Новий кросовер має дорожній просвіт 222 мм і чотири режими водіння. У Mitsubishi підтвердили, що новинка отримає сучасне оснащення та аудіосистему Yamaha.

Mitsubishi готують новий компактний кросовер для ринку Індонезії. Модель є розвитком концепт-кара XFC, який був показаний у 2022 році. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Новий кросовер Mitsubishi отримає стильний дизайн у фірмовому стилі бренду. Спереду з'явиться роздільна оптика з денними ходовими вогнями у вигляді смуг.

Передня оптика розділена на дві частини Фото: Скриншот

Ззаду встановлять великі ліхтарі, які будуть схожі на передні фари. Більша частина зовнішності кросовера все ще залишається загадкою.

Ззаду з'являться великі ліхтарі Фото: Скриншот

У першому офіційному тизері демонструються деякі особливості кросовера. Відомо, що новинка отримає сучасну інформаційно-розважальну систему з великим дисплеєм і аудіосистему Yamaha.

У Mitsubishi підтвердили, що дорожній просвіт кросовера становитиме 222 мм. Модель матиме чотири режими водіння: "Стандартний", "Гравій", "Мокра дорога" і "Бруд".

Найімовірніше, новий кросовер не отримає електричної версії. Очікується, що новинка матиме економні бензинові двигуни невеликої потужності.

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