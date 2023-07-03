В Україні з'явився унікальний 130-річний мотоцикл (відео)

Вінтажний мотоцикл випустили в 1893 році в Угорщині. Він являє собою велосипед, оснащений двигуном, що працює на ацетилені.

В Україну привезли один із найстаріших у світі мотоциклів. Раритетний двоколісний апарат 1893 року з'явився в мотомузеї Олександра Фролова в Кам'янському, де зберігається чимало вінтажної мототехніки. Унікальному байку присвятив відео блогер Oleg AC.

Це однозначно найстаріший мотоцикл в Україні. Раніше він був експонатом угорського музею, але потім його виставили на продаж.

Двигун мотоцикла працює на ацетилені

Якщо точніше, то перед нами — мотовелосипед, причому без назви. Виготовили його 130 років тому в угорській майстерні з випуску велосипедних рам. Цікаво, що його шини не наповнені повітрям — гума приклеєна прямо до обода дерев'яного колеса. Замість фари у мотоцикла встановлений ліхтар зі звичайною восковою свічкою.

Велосипед оснастили шведським мотором, що працює на ацетилені — наприкінці ХІХ століття таке паливо нерідко використовували в двигунах внутрішнього згоряння. Сповільнюють його звичайні велосипедні гальма.

Примітно, що це не єдиний столітній мотоцикл на території України. Раніше в Одесі зберігався перший у світі серійний байк Hildebrand & Wolfmüller, проте його продали в закордонний музей.

Також Фокус повідомляв, що вінтажний мотоцикл Harley-Davidson початку ХХ століття продали на аукціоні майже за мільйон доларів.