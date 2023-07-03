Єдиний у своєму роді: на продаж виставили найрідкісніший Aston Martin (фото)

Експерти оцінили Aston Martin DB2/4 Spider від 1 525 000 до 2 300 000 доларів. Цей автомобіль є мрією багатьох колекціонерів через свою рідкість.

На аукціон Gooding & Company виставлять дуже рідкісний спорткар Aston Martin DB2/4 Spider 1954 року випуску. Цей автомобіль створено в єдиному екземплярі спільно з ательє Bertone. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Aston Martin DB2/4 Spider було створено на замовлення бізнесмена та автолюбителя Стенлі Арнолта з Чикаго. Спорткар регулярно з'являвся на різних автомобільних виставках.

Aston Martin DB2/4 Spider змінив кілька власників Фото: Gooding & Company

Автомобіль кілька разів змінював власників і двічі перефарбовувався. Проте він має чудовий стан і зберіг оригінальний інтер'єр кремового кольору.

Інтер'єр спорткара виконаний у кремовому кольорі Фото: Gooding & Company

На Aston Martin DB2/4 Spider встановлено оригінальні багатоспицеві колісні диски. Вони доповнюють дизайн спорткара та чудово поєднуються з хромованими елементами кузова.

Автомобіль оснащений 2,9-літровим двигуном потужністю 165 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 10 секунд.

Експерти оцінили цей Aston Martin DB2/4 Spider від 1 525 000 до 2 300 000 доларів. Авто буде виставлено на аукціон 1 вересня. Разом з ним продаватимуться Ferrari 275 GTB 1966 року, кабріолет Aston Martin DB5 1965 року і Mercedes-Benz 300 SL 1958 року.

Раніше Фокус писав, що в США на аукціон Mecum виставили дуже незвичайний Ferrari 400i 1981 року.