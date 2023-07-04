В Україні продажі нових вантажівок досягли рекордних показників (фото)

Порівняно з червнем 2022 року в Україні придбали у два з половиною рази більше нових вантажівок. Поки що реєстрації нових комерційних автомобілів відстають порівняно з довоєнним періодом.

В Україні за червень купили 1068 нових комерційних автомобілів. Це рекордний показник за останні 17 місяців. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром".

Порівняно з червнем 2022 року українці купили у два з половиною рази більше нових вантажівок. Щодо травня показник продажів збільшився на 12%.

Проте від показника червня 2021 року реєстрації нових комерційних автомобілів відстають на 26%. Експерти прогнозують, що ситуація може виправитися вже цього місяця.

Загалом за пів року в Україні купили 5190 нових вантажівок. Це на 61% більше, ніж за аналогічний період у 2022 році.

Вантажівки Renault мають найбільший попит в Україні Фото: Wikipedia

Топ 5 найпопулярніших виробників нових вантажівок в Україні за червень:

Renault — 356 авто. Scania — 127 авто. Volkswagen — 67 авто. Peugeot — 60 авто. Mercedes-Benz — 53 авто.

Раніше Фокус розповів, що Tesla оголосила про новий рекорд з продажу електромобілів.

Також ми писали, що за червень 2023 року українці купили 5,6 тисячі нових легкових автомобілів, і переважна більшість із них були кросоверами та позашляховиками.