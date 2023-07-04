Легендарний американський спорткар 60-х півстоліття простояв покинутим у гаражі (фото)

Chevrolet Corvette простояв у гаражі з початку 70-х років. У авто відсутні бампер, трансмісія і лакофарбове покриття.

У США виявили справжній занедбаний раритет — Chevrolet Corvette 1960 року. Спорткар не виїжджав на дороги понад півстоліття. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Спорткар оснащений 270-сильним V8 Фото: autoevolution.com

Цей Chevrolet Corvette першого покоління проїздив трохи більше 10 років — на початку 70-х з невідомої причини авто розібрали і поставили в гараж у штаті Массачусетс. Там спорткар і простояв до наших днів.

Corvette частково зібрали, хоча низку деталей досі не встановлено. З кузова видалено всю фарбу, відсутні передній бампер, частина хромованого декору і трансмісія. М'який тканинний дах розірвано, а в салоні пошкоджено оздоблення.

У салоні Corvette пошкоджено оздоблення Фото: autoevolution.com

Зате оскільки кузовні панелі склопластикові, то авто не покрилося іржею. Пробіг спорткара становить 145 000 км.

Chevrolet Corvette першого покоління випускали з 1953 по 1962 роки. Конкретно цей спорткар оснащений 4,6-літровим 270-сильним V8 із двома карбюраторами. Новим такий автомобіль розганявся до 100 км/год за 6,6 с і розвивав швидкість понад 200 км/год.

М'який дах кабріолета розірвано Фото: autoevolution.com

Тепер Chevrolet Corvette планують продати новому власнику, який займеться його реставрацією. Старовинне авто оцінили в 37 000 доларів.

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