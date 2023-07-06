На продаж виставили рідкісний італійський спорткар з двигуном від Ford Mustang (фото)
Спорткар здатний розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 5 секунд, а максимальна швидкість становить 275 км/год. Наразі максимальна ставка за лот становить $80 000.
На аукціон Bring a Trailer виставили рідкісний італійський спорткар DeTomaso Guara Barchetta 1996 року. Загалом було побудовано 10 екземплярів цієї моделі. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.
Модель Guara є останнім проєктом засновника DeTomaso Алехандро де Томасо. Спорткар випускався в кузовах купе, кабріолет і баркетта (кабріолет без даху) з 1993 по 2004 рік. Автомобіль у кузові баркетта був найрідкіснішим.
DeTomaso Guara заснована на перегоновому автомобілі Maserati Barchetta. Алехандро де Томасо подовжив шасі автомобіля та допрацював його.
Виставлений на аукціон спорткар був придбаний новим без двигуна у 1996 році. Пізніше автомобіль імпортували у США.
DeTomaso Guara вирізняється незвичайним дизайном з прихованими передніми фарами. Із заводу автомобіль поставлявся без лобового скла, але власник вирішив додати його для підвищення практичності.
Під капотом встановлено 4,6-літровий двигун V8 від Ford Mustang потужністю 305 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач.
Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 5 секунд. Максимальна швидкість становить 275 км/год.
Спорткар має відмінний стан і не потребує ремонту. Пробіг авто становить лише 9400 км. Торги за лот закінчуються через 7 днів, а зараз максимальна ставка становить $80 000.
Раніше Фокус повідомляв, що в США на продаж виставили рідкісний перегоновий суперкар Mazda RX-792P 1992 року випуску.