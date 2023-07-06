На продаж виставили рідкісний італійський спорткар з двигуном від Ford Mustang (фото)

Спорткар здатний розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 5 секунд, а максимальна швидкість становить 275 км/год. Наразі максимальна ставка за лот становить $80 000.

На аукціон Bring a Trailer виставили рідкісний італійський спорткар DeTomaso Guara Barchetta 1996 року. Загалом було побудовано 10 екземплярів цієї моделі. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Модель Guara є останнім проєктом засновника DeTomaso Алехандро де Томасо. Спорткар випускався в кузовах купе, кабріолет і баркетта (кабріолет без даху) з 1993 по 2004 рік. Автомобіль у кузові баркетта був найрідкіснішим.

DeTomaso Guara заснована на перегоновому автомобілі Maserati Barchetta. Алехандро де Томасо подовжив шасі автомобіля та допрацював його.

Із заводу DeTomaso Guara Barchetta поставлявся без лобового скла Фото: Bring a Trailer

Виставлений на аукціон спорткар був придбаний новим без двигуна у 1996 році. Пізніше автомобіль імпортували у США.

DeTomaso Guara вирізняється незвичайним дизайном з прихованими передніми фарами. Із заводу автомобіль поставлявся без лобового скла, але власник вирішив додати його для підвищення практичності.

Інтер'єр виконаний у червоному кольорі Фото: Bring a Trailer

Під капотом встановлено 4,6-літровий двигун V8 від Ford Mustang потужністю 305 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 5 секунд. Максимальна швидкість становить 275 км/год.

Спорткар має відмінний стан і не потребує ремонту. Пробіг авто становить лише 9400 км. Торги за лот закінчуються через 7 днів, а зараз максимальна ставка становить $80 000.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на продаж виставили рідкісний перегоновий суперкар Mazda RX-792P 1992 року випуску.