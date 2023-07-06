Не тільки Mercedes: Brabus допрацювали культовий суперкар Porsche 911 (фото)

Brabus оснастили Porsche 911 Turbo S 900-сильним двигуном. Покращений суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди та розвивати швидкість 340 км/год.

Німецьке тюнінг-ательє Brabus представило пакет доопрацювань для суперкара Porsche 911 Turbo S (992). Автомобіль отримав новий кузовний обвіс і форсування двигуна. Подробиці про авто розповіли на сайті ательє.

Brabus прославилися завдяки доопрацюванням автомобілів Mercedes, але ательє іноді займається поліпшенням й інших авто. Цього разу тюнери взялися за Porsche 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo S BRABUS 900 ROCKET R буде випущено обмеженим тиражем у 25 екземплярів. Усі автомобілі будуть пофарбовані в спеціальні кольори Brabus.

Впізнати BRABUS 900 ROCKET R можна за розширеними колісними арками та аеродинамічними елементами з карбону. Також на авто встановлені нові колісні диски Brabus Monoblock P Platinum Edition діаметром 21 і 22 дюйми.

На суперкар встановили нові колісні диски власного дизайну Фото: brabus.com

Ззаду з'явився новий великий спойлер і масивний дифузор. Також тюнери поліпшили вихлопну систему, щоб автомобіль звучав ще агресивніше.

Ззаду з'явився новий спойлер і збільшений дифузор Фото: brabus.com

Porsche 911 Turbo S BRABUS 900 ROCKET R оснащений 3,8-літровим опозитним двигуном потужністю 900 к.с. і 1000 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,5 секунди, а максимальна швидкість становить 340 км/год.

Інтер'єр суперкара також був істотно змінений. В оздобленні тепер використовуються дорожчі матеріали.

В оздобленні салону тепер використовуються дорожчі матеріали Фото: brabus.com

Вартість пакета доопрацювань не розкривається. Усі екземпляри будуть виготовлені з урахуванням побажань кожного клієнта.

Раніше Фокус писав, що тюнінг-ательє Brabus допрацювало електромобіль Mercedes-Benz EQS.