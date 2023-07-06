В Україні з'явився новітній екстремальний спорткар Porsche за 11 мільйонів (фото)

Porsche 911 GT3 RS — 525-сильна трекова модифікація купе, в якій застосовано технології "Формули-1". Спорткар розганяється до 100 км/год за 3,2 с і розвиває 296 км/год.

В Україну привезли перший Porsche 911 GT3 RS нового покоління. Швидкісний спорткар на нашому ринку коштує 11,2 мільйонів гривень. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Новий Porsche 911 GT3 RS — найекстремальніша версія знаменитого купе на даний момент. Спорткар підготовлений до треку і, по суті, є дорожньою версією гоночних Porsche 911.

Величезне антикрило забезпечує велику притискну силу Фото: topgir.com.ua

Головна особливість Porsche 911 GT3 RS — інноваційна аеродинаміка. Купе отримало карбонові обвіс і дифузор, а також величезне антикрило з функцією DRS як у "Формулі-1". На швидкості 285 км/год притискна сила сягає 860 кг — це один із найкращих показників серед усіх серійних авто.

Крім того, новий Porsche 911 GT3 RS полегшили до 1450 кг. Його капот, двері, крила і кришка багажника виконані з карбону, а салон оздоблений легкою алькантарою. Спереду встановлені ковшоподібні крісла, а задні сидіння зняли.

Спорткар Porsche оснащений атмосферною опозитною шісткою об'ємом 4,0 л і потужністю 525 к. с. З 7-ступінчастим роботом PDK він розганяється до 100 км/год за 3,2 с і розвиває 296 км/год. Як опцію запропоновано карбоново-керамічні гальма.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві помітили рідкісний суперкар Lamborghini 2000-х. Він здатний розвинути 340 км/год.

Також ми писали, що в Монако зняли тюнінгований Porsche 911 на українських номерах.