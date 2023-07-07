Українці ввезли рекордну кількість вживаних авто: найпопулярніші моделі червня
Найпопулярнішими автомобілями з-за кордону в Україні залишаються бензинові моделі. Також за червень помітно зросла частка електромобілів.
За червень українці ввезли з-за кордону 17,3 тисячі автомобілів з пробігом. Це рекордний показник за останні 10 місяців. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Порівняно з травнем за червень ввезли в Україну майже на 13% більше вживаних авто. У цьому сегменті домінують бюджетні моделі від європейських виробників.
Бензинові автомобілі мали частку 43% серед імпортованих автомобілів з пробігом. Другими за популярністю стали дизельні моделі — 35%, а на третьому місці розташувалися електромобілі — 14%.
Найпопулярнішою моделлю за червень став Volkswagen Golf. Цей автомобіль стає дедалі популярнішим і на внутрішньому ринку України.
Топ 10 найпопулярніших імпортованих автомобілів з пробігом за червень:
- Volkswagen Golf — 1461 авто.
- Renault Megane — 1238 авто.
- Skoda Octavia — 880 авто.
- Volkswagen Passat — 716 авто.
- Nissan Leaf — 514 авто.
- Ford Focus — 407 авто.
- Nissan Qashqai — 384 авто.
- Volkswagen Touran — 380 авто.
- Volkswagen Tiguan — 304 авто.
- Audi A4 — 292 авто.
Середній вік автомобілів з пробігом, які в червні були ввезені в Україну, становить 10,5 років. Загалом з початку 2023 року свою першу реєстрацію пройшли 87,2 тисячі вживаних авто.
Раніше Фокус писав, що в Україні за червень купили 1068 нових комерційних автомобілів.