У США презентували екстремальний пікап для важкого бездоріжжя (фото)

GMC Canyon AT4X AEV отримав позашляхові шини, сталеві бампери та лебідку. Кліренс пікапа збільшено до 310 мм.

У лінійці GMC Canyon 2024 з'явилася версія підвищеної прохідності AT4X AEV Edition. Середньорозмірний пікап надійде в продаж з осені, а поки що на офіційному сайті концерну General Motors опубліковано перші його фото.

Пікап отримав величезні 35-дюймові шини Фото: General Motors

Новий GMC Canyon AT4X AEV Edition оновили за прикладом старшого брата GMC Sierra HD AT4X. Пікап отримав сталеві бампери, скошені знизу, а також захист днища, пластикові розширювачі арок і величезні 35-дюймові позашляхові шини Goodyear Wrangler. За доплату пропонується лебідка.

Геометрична прохідність також поліпшена. Кліренс GMC Canyon AT4X AEV Edition збільшено на 38 мм (до 310 мм), кут в'їзду зріс до 26,9°, а з'їзду — до 26°.

У салоні змінено оздоблення і з'явилися логотипи AEV на сидіннях Фото: General Motors

Салон GMC Canyon AT4X AEV практично не змінився. Пікап тільки отримав особливе оздоблення і написи AEV на сидіннях.

Під капотом встановлено 2,7-літрову турбочетвірку, що розвиває 310 к. с. і 580 Нм. У парі з нею працює 8-ступінчаста автоматична КПП, а повний привід доповнено понижувальною передачею і блокуваннями диференціалів.

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