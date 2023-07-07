Іграшкову модель Aston Martin оцінили дорожче за справжній "Дастер" (фото)

Знаменитий Aston Martin DB5 Vantage відтворений до найменших деталей у масштабі 1:8. Модель виготовили за оригінальними кресленнями авто.

Британський виробник масштабних копій автомобілів Amalgam Collection презентував новинку — модель Aston Martin DB5 Vantage 1963 року. Її випустять лімітованою серією зі 199 одиниць за ціною від 21 995 до 28 595 доларів, тобто вона дорожча, ніж справжній кросовер Renault Duster. Про модель розповіли на сайті Amalgam Collection.

У моделі відчиняються двері, капот і багажник

Копія Aston Martin DB5 Vantage виконана в масштабі 1:8 і сягає 57 см у довжину. Її створили за оригінальними кресленнями автомобіля і на будівництво кожної моделі йде 500 годин.

Aston Martin DB5 1963 року відтворено до найменших деталей. Модель виконана з металу, карбону і пластику, а її салон оздоблений натуральною шкірою і деревом. У авто відчиняються двері, капот і багажник, повертаються передні колеса і працює підвіска.

Салон оздоблений шкірою і деревом

За 28 595 доларів запропонують модель в індивідуальному виконанні Bespoke — покупець зможе обрати колір кузова та оздоблення салону, а також колісні диски та номери авто. Таким чином власники справжнього Aston Martin DB5 зможуть створити точну копію своєї машини.

Нагадаємо, що Aston Martin DB5 випускали з 1963 до 1965 року. Спортивне купе прославилося завдяки фільмам про Джеймса Бонда.

Авто відтворено до найменших деталей

Заряджений Aston Martin DB5 Vantage випущено лімітованою серією з 65 авто. Він оснащений потужнішою 4,0-літровою шісткою на 325 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 240 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що старий 44-річний Aston Martin відреставрували і розігнали до 330 км/год.

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