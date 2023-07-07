В Україні збільшилися продажі автобусів: найпопулярніші моделі червня (фото)

Показники продажів автобусів в Україні поступово наближаються до довоєнного рівня. Серед нових автомобілів найбільший попит мають моделі українського виробництва.

В Україні за червень 2023 року купили 890 нових і вживаних автобусів. Це на 57,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.

Експерти заявили, що показники продажів автобусів в Україні наближаються до рівня, який був до початку повномасштабного вторгнення Росії. При цьому 749 авто з 890 купили на внутрішньому ринку.

З інших країн українці імпортували 81 автобус. Частка таких авто виявилася найменшою з січня 2019 року.

За червень в Україні зареєстрували 60 нових автобусів. З них 56 автомобілів були виготовлені або переобладнані в нашій країні.

Найпопулярніші вживані автобуси на внутрішньому ринку

Mercedes-Benz Sprinter лідирує на внутрішньому ринку Фото: Mercedes-Benz

На внутрішньому ринку в сегменті вживаних автобусів лідирує Mercedes-Benz Sprinter. Українці за червень купили 168 таких автомобілів.

Друге місце за продажами розділили моделі Mercedes-Benz T1 і T2. За минулий місяць придбали 97 таких авто.

На третьому місці розташувався БАЗ/ЧАЗ А079 "Еталон". За червень українці купили 79 таких автомобілів.

Топ 20 найпопулярніших вживаних автобусів на внутрішньому ринку:

Mercedes-Benz Sprinter — 168 авто. Mercedes-Benz T1/T2 — 97 авто. БАЗ/ЧАЗ А079 "Еталон" — 79 авто. Богдан/Ataman A-092 — 46 авто. Volkswagen LT — 45 авто. Iveco Daily (Turbo/Power) — 30 авто. Volkswagen Crafter — 23 авто. Рута 25 — 20 авто. Ford Transit — 12 авто. Setra 300-Series — 12 авто. ПАЗ 4234 — 11 авто. Рута 20 — 11 авто. ПАЗ 3205 — 10 авто. Mercedes-Benz Vario — 8 авто. Neoplan Cityliner — 8 авто. БАЗ 2215 — 8 авто. Богдан/Ataman A-093 — 8 авто. ГАЗ 3221 "Газель" — 8 авто. Van Hool T9 — 7 авто. Богдан А091 — 7 авто.

Найпопулярніші імпортовані автобуси з пробігом

Mercedes-Benz Citaro найчастіше ввозять із-за кордону Фото: Mercedes-Benz

Найчастіше українці ввозили в червні Mercedes-Benz Citaro. За місяць було імпортовано 13 автобусів цієї моделі.

Друге місце посів Mercedes-Benz Sprinter. За червень ввезли 9 таких автомобілів.

На третьому місці розташувався VDL Ambassador. За місяць було імпортовано 6 автобусів цієї моделі.

Топ 30 найпопулярніших імпортованих автобусів з пробігом:

Mercedes-Benz Citaro — 13 авто. Mercedes-Benz Sprinter — 9 авто. VDL Ambassador — 6 авто. Plaxton Elite — 5 авто. Van Hool T9 — 5 авто. Mercedes-Benz Tourismo — 3 авто. Mercedes-Benz Vario — 3 авто. Neoplan Skyliner — 3 авто. Van Hool Astromega — 3 авто. Volkswagen Crafter — 3 авто. Bova Futura — 2 авто. Irizar PB — 2 авто. Iveco Daily (Turbo/Power) — 2 авто. MAN Lion's City — 2 авто. MAN Lion's Coach — 2 авто. Renault Master — 2 авто. Scania K-Series — 2 авто. Volvo B7 — 2 авто. Bova FHD — 1 авто. Ford Transit — 1 авто. Indcar Wing — 1 авто. MAN A91 — 1 авто. Man Carrier — 1 авто. Mercedes-Benz Atego — 1 авто. Neoplan N40 — 1 авто. Neoplan Starliner — 1 авто. Setra 400-Series — 1 авто. VDL Jonckheere — 1 авто. Volvo 7700 — 1 авто. Volvo 8700 — 1 авто.

Найпопулярніші нові автобуси

На ринку нових автобусів лідирують моделі українського виробництва Фото: Wikipedia

Перше місце з продажу серед нових автобусів посів Богдан/Ataman A-092. За червень українці купили 33 таких авто.

Друге місце посів Богдан/Ataman A-093. За минулий місяць придбали 13 таких автомобілів.

На третьому місці розташувався БАЗ А081 "Еталон". За червень українці купили 6 таких авто.

Топ 9 найпопулярніших нових автобусів:

Богдан/Ataman A-092 — 33 авто. Богдан/Ataman A-093 — 13 авто. БАЗ А081 "Еталон" — 6 авто. Ford Transit — 2 авто. Güleryüz Ecoline — 2 авто. ЗАЗ A08 — 1 авто. ЗАЗ A09 — 1 авто. Рута 22 — 1 авто. ФПВ A4424 — 1 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні збільшилися продажі нових гібридних авто та електромобілів.