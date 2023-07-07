30 років був пам'ятником: вінтажний Chevrolet зняли з постаменту і повернуть на дороги (відео)

З початку 90-х років старовинний Chevrolet 210 був частиною інсталяції біля входу в клуб. Тепер на класичне купе чекає реставрація і друге життя.

У США почали відновлювати вінтажний Chevrolet 210 1956 року. У автомобіля цікава історія — він 30 років служив пам'ятником. Про це йдеться у відео на Youtube-каналі Iron City Garage.

Chevrolet 210 місцями проржавів Фото: скриншот / YouTube

Оригінальна інсталяція з Chevrolet 210 з'явилася на початку 90-х. Старовинне авто поставили на 10-метровий постамент біля клубу в штаті Огайо.

Старовинне авто відправили на реставрацію Фото: скриншот / YouTube

Автомобіль час від часу перефарбовували, але за три десятиліття просто неба він місцями проржавів. Крім того, перед встановленням на постамент з Chevrolet 210 зняли двигун, трансмісію і деталі салону.

Найімовірніше, вінтажне авто не відновлюватимуть до оригінального стану. Його перетворять на хот-род або болід для драгрейсингу, тобто під капот встановлять потужний V8.

Chevrolet 210 випускали з 1953 по 1957 роки, а в 1956 році зібрали 206 000 таких авто. Купе оснащували 3,9-літровою рядною шісткою потужністю 170 к. с., а також 4,3-літровими V8 на 210 і 225 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили колекцію класичних Chevrolet Corvette. Деякі авто коштують 150 000 доларів.

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