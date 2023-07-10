Новітній преміальний кросовер Mazda відмінно впорався з тестом на керованість (відео)

Новий кросовер Mazda CX-60 пройшов лосиний тест і тест на слалом. Експерти високо оцінили керованість моделі, назвавши її "еталонною".

Експерти перевірили керованість нового кросовера Mazda CX-60 у двох тестах. Модель гідно впоралася зі складними випробуваннями. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Mazda CX-60 є першим преміальним кросовером японського бренду. Автомобіль доступний для купівлі одразу в кількох країнах, зокрема і в Україні.

Кросовер оснащений "м'якою" гібридною силовою установкою з 3,3-літровим дизельним двигуном і електромотором сумарною потужністю 254 к.с. і 550 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,4 секунди.

Автомобіль взули в шини Toyo PROXES Sport розмірністю 235/50 R20 спереду і 265/45 R20 ззаду. Вони поставляються в заводській комплектації кросовера.

Спершу Mazda CX-60 пройшла тест на слалом. Кросовер проїхав смугу перешкод за 25,4 секунди, що є відмінним результатом для свого класу. Автомобіль виявився швидшим за BMW X1 і Nissan Ariya.

Потім новинку випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Кросовер зміг проїхати смугу перешкод на швидкості 77 км/год. Експерти заявили, що Mazda CX-60 встановлює новий стандарт керованості для свого класу.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти перевірили керованість електричного мінівена Volkswagen ID. Buzz.