У старому сараї виявили покинутим рідкісний американський спорткар 50-х (відео)

Загалом випустили трохи понад 4000 Studebaker Golden Hawk. Спортивне купе оснащене потужним 5,8-літровим двигуном Packard.

У США виявили покинутим рідкісний Studebaker Golden Hawk 1956 року. Спортивне купе не один десяток років простояло покинутим у гаражі. Знахідці присвятив відео на своєму Youtube-каналі блогер Jonathan W.

Автомобіль вкритий шаром бруду і проржавів Фото: скриншот / YouTube

Studebaker Golden Hawk покритий шаром пилу і бруду. Його кузов вкритий іржею, а в салоні пошкоджено оздоблення сидінь і потріскався обід керма. Двигун Studebaker не заводиться і потребує серйозного ремонту.

Оздоблення салону розірване Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Studebaker Golden Hawk — дуже рідкісна модель: у 1956 році випустили тільки 4071 таке купе. Це був флагман у легковій лінійці марки.

У авто виразний дизайн із величезною решіткою радіатора, круглими фарами, великим кутом нахилу заднього скла і кілями на задніх крилах.

Під капотом встановлено 5,8-літровий V8 Packard Фото: скриншот / YouTube

Особливість Studebaker Golden Hawk — двигун Packard під капотом. Річ у тім, що дві компанії об'єдналися в концерн і почали ділитися технологіями.

5,8-літровий V8 Packard розвивав 275 к. с. З ним купе розганялося до 100 км/год за 8 с і розвивало швидкість 210 км/год.

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