Названо найпопулярніші кольори нових і вживаних автомобілів в Україні (фото)

Уподобання українців за кольорами автомобілів на вторинному ринку та серед нових моделей відрізняються. Деякі авто стали лідерами одразу в кількох категоріях.

Експерти назвали найпопулярніші кольори кузова серед нових і вживаних автомобілів. Також вони виділили найпопулярніші моделі для кожного кольору. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Одним з важливих критеріїв під час вибору автомобіля є його колір. Відповідний відтінок може зробити зовнішній вигляд авто більш привабливим, підкреслюючи найкращі дизайнерські рішення.

Експерти також зазначають, що колір автомобіля впливає на його вартість під час перепродажу. Авто деяких відтінків продаються дорожче на вторинному ринку.

Найпопулярніші кольори автомобілів в Україні:

Нові авто

Українці найчастіше купують Renault Duster у білому кольорі Фото: Renault

Майже кожен третій новий автомобіль у першій половині 2023 року був білого кольору. Серед таких авто найпопулярнішим є бюджетний кросовер Renault Duster.

Сірий колір посів друге місце за популярністю. З усіх нових авто близько 30% з них були пофарбовані в цей відтінок. Найпопулярнішою моделлю сірого кольору знову був Renault Duster.

На третьому місці за популярністю розташувалися чорні автомобілі (18%). Позашляховик Toyota Land Cruiser Prado найчастіше забарвлювався в цей колір.

Автомобілі синього кольору посіли четверте місце (9%). Серед таких авто найпопулярнішим є електромобіль Volkswagen ID.4.

Червоні автомобілі розташувалися на п'ятому місці (3%). Кросовер Mazda CX-5 найчастіше забарвлювався в цей колір.

Уживані авто з-за кордону

Серед уживаних авто лідирує Renault Megane у сірому кольорі Фото: Renault

Серед вживаних авто лідирує сірий колір. У цей відтінок були пофарбовані 37% автомобілів, які були імпортовані з інших країн. Найпопулярнішою моделлю сірого кольору був Renault Megane.

Друге місце посіли автомобілі чорного кольору (25%). Найчастіше в цьому кольорі обирали Volkswagen Golf.

На третьому місці за популярністю розташувалися білі автомобілі (16%). Renault Megane найчастіше забарвлювався в цей відтінок.

Четверте місце дісталося автомобілям синього кольору (12%). Найчастіше в цьому кольорі обирали Volkswagen Golf.

П'яте місце посіли авто червоного кольору (4%). Лідером у цій категорії знову став Renault Megane.

Раніше Фокус писав, що які моделі авто стали популярними в Україні у 2023 році.