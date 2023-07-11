Багато карбону та 740 сил: представлено найпотужніший кабріолет Mercedes в історії (фото)

Mercedes-AMG SL63 Brabus 750 Bodo Buschmann Edition оснащений 740-сильним двигуном і здатний розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 3 секунди. Загалом буде створено 25 таких автомобілів.

Німецьке тюнінг-ательє Brabus представило пакет доопрацювань для родстера Mercedes-AMG SL63. Спорткар став потужнішим, а також отримав стильний кузовний обвіс. Про це розповіли на сайті Top Gear.

Загалом буде створено 25 екземплярів Mercedes-AMG SL63 Brabus 750 Bodo Buschmann Edition. Усі автомобілі пофарбовані в чорний колір і доповнені аеродинамічними елементами з карбону. Вони включають новий сплітер, дифузор і спойлер.

Ззаду з'явився масивний карбоновий дифузор Фото: brabus.com

Особливістю родстера є незвичайний дизайн колісних дисків з трьома спицями. Вони отримали назву Monoblock II evo Platinum Edition і мають розмірність 21 дюйм спереду та 22 дюйми ззаду.

На автомобіль встановлено унікальні колісні диски Фото: brabus.com

Інтер'єр виконаний зі шкіри чорного кольору. Кожен автомобіль поставляється з плашкою з підписом Бодо Бушманна (засновник Brabus).

У Brabus змінили інтер'єр спорткара Фото: brabus.com

Mercedes-AMG SL63 Brabus 750 Bodo Buschmann Edition оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 740 к.с. Розгін від 0 до 100 км/ займає близько трьох секунд.

Спорткар також отримав нову вихлопну систему з нержавіючої сталі. Вона забезпечує більш агресивне звучання для доопрацьованого двигуна.

Початкова ціна Mercedes-AMG SL63 Brabus 750 Bodo Buschmann Edition становить 369 650 доларів без урахування податків. Перші поставки автомобілів клієнтам почнуться вже в серпні.

Раніше Фокус писав, що в Brabus допрацювали суперкар Porsche 911 Turbo S (992).