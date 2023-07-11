Українці купили рекордну кількість мотоциклів та мопедів: найпопулярніші моделі

Українці найчастіше купують нові мотоцикли та мопеди. За червень 2023 року лише 9,5% мототехніки імпортували уживаною з-за кордону.

В Україні за червень купили 8,1 тисячі мотоциклів та мопедів. Це рекордний показник з липня 2021 року. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Експерти проаналізували дані про реєстрацію мототранспорту у червні. Визначено найпопулярніші моделі за місяць.

За червень українці купили на 5,2% більше мотоциклів та мопедів, ніж за аналогічний період минулого року. Також цей показник на 2,5% більший, ніж за травень 2023 року.

За словами експертів, 57,4% мототранспорту купували новим. Ще 33,1% мотоциклів та мопедів купили вживаними на внутрішньому ринку. Інші 9,5% були ввезені уживаними з-за кордону.

Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку

Серед мотоциклів і мопедів з продажу на внутрішньому ринку лідирує Loncin LX250 Фото: FoxWell Motors

Лідером серед мототехніки на внутрішньому ринку став Loncin LX250. Українці купили 53 такі мотоцикли за червень.

На другому місці з продажу розташувалася Jawa 350. За місяць придбали 51 мотоцикл цієї моделі.

Lifan LF200 посів третє місце на ринку. В Україні купили 43 такі мотоцикли за червень.

Топ 15 найпопулярніших мотоциклів і мопедів за червень:

Loncin LX250 — 53 шт. Jawa 350 — 51 шт. Lifan LF200 — 43 шт. Yamaha FZ-6 — 42 шт. Bajaj Dominar 400 — 36 шт. Forte FT200 — 33 шт. Yamaha Drag Star 400 — 32 шт. Geon Scrambler 250 — 30 шт. Shineray XY250 — 30 шт. Spark SP200 — 28 шт. Viper V250 — 26 шт. Honda CB400 — 25 шт. Honda CB500 — 25 шт. Lifan LF150 — 24 шт. Yamaha Jog — 23 шт.

Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди, ввезені з інших країн

Yamaha Jog має попит завдяки своїй низькій вартості Фото: Мотобум

Найпопулярнішою моделлю за червень стала Yamaha Jog. Українці купили 120 таких скутерів за червень.

На другому місці з продажу розташувалася Honda Dio. За місяць придбали 73 скутери цієї моделі.

Yamaha Gear зайняла третє місце на внутрішньому ринку. В Україні купили 19 таких скутерів за червень.

Топ 15 найпопулярніших мотоциклів і мопедів, ввезених з інших країн за червень:

Yamaha Jog — 120 шт. Honda Dio — 73 шт. Yamaha Gear — 19 шт. Suzuki Lets — 18 шт. Honda CB500 — 16 шт. Suzuki Address V125 — 14 шт. Honda CBF 600 — 12 шт. Yamaha Majesty 250 — 10 шт. Honda Tact — 9 шт. Suzuki Skywave — 9 шт. Yamaha N-MAX — 9 шт. Yamaha Drag Star 400 — 8 шт. Yamaha FZ-6 — 8 шт. Honda Lead — 7 шт. Suzuki Address — 7 шт.

Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди

Musstang MT125 домінує у сегменті нової мототехніки Фото: mot-o.com

Найпопулярнішою моделлю за червень став Musstang MT125. Українці купили 314 таких мопедів за червень.

На другому місці з продажу розташувався Lifan LF175. За місяць придбали 263 мотоцикли цієї моделі.

Spark SP125C зайняв третє місце з продажу на внутрішньому ринку. В Україні купили 234 такі мотоцикли за червень.

Топ 15 найпопулярніших нових мотоциклів та мопедів за червень:

Musstang MT125 — 314 шт. Lifan LF175 — 263 шт. Spark SP125C — 234 шт. Tekken 250 — 192 шт. Bajaj Boxer BM 150 — 142 шт. Shineray XY250 — 134 шт. Lifan LF200 — 132 шт. Forte FT 125 — 113 шт. Lifan LF150 — 109 шт. Viper ZS200A — 106 шт. Musstang MT150 — 104 шт. Musstang MT200 — 104 шт. Lifan SR200 — 103 шт. Musstang MT110 — 94 шт. Spark SP200 — 86 шт.

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