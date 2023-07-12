Іржаві раритети: виявлено величезне кладовище рідкісних американських авто (фото, відео)

Американець зібрав десятки старовинних авто концерну Chrysler, але не може їх відреставрувати. Раритетні машини зберігаються на вулиці вже не один рік.

У США знайшли величезний майданчик із рідкісними старовинними авто. Десятки машин іржавіють просто неба на території ферми. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Hot Rod Hoarder.

З'ясувалося, що машини не занедбані — у них є господар. Він зібрав вінтажні авто, але в нього немає можливості відновити їх. Щоправда, і продавати машини американець також не поспішає. Частина машин непогано збереглися, інші — є купою металу.

Dodge Business Coupe 1940 року DeSoto Firedome 1956 року Chrysler Windsor 1961 року Dodge Polara 1963 року Plymouth Barracuda 1969 року Dodge Coronet 1969 року Plymouth Barracuda 1970 року

Усі зібрані автомобілі — продукція концерну Chrysler. Більшість із них випущені в 50-70-х роках, хоча є і старіші машини — такі, як два Dodge Business Coupe 1940 року.

Мабуть, колекціонер є шанувальником Plymouth Barracuda, адже він зібрав 20 таких авто різних років випуску, включно з рідкісними фастбеком і кабріолетом 1969 року.

Цінними є потужні Dodge Coronet 1969 року і Polara 1963 року, а також розкішні Chrysler Windsor 1961 року і DeSoto Firedome 1956 року. Досить масовими свого часу були Plymouth Valiant і Dodge Dart Demon.

Раніше Фокус розповідав про ще одну колекцію ретро-авто концерну Chrysler, причому в ній зібрані більш рідкісні моделі в набагато кращому стані.

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