Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Іржаві раритети: виявлено величезне кладовище рідкісних американських авто (фото, відео)

Plymouth Valiant, ретро авто, колекція авто, покинуті авто
Фото: скриншот / YouTube | Plymouth Valiant доволі непогано зберігся

Американець зібрав десятки старовинних авто концерну Chrysler, але не може їх відреставрувати. Раритетні машини зберігаються на вулиці вже не один рік.

Related video

У США знайшли величезний майданчик із рідкісними старовинними авто. Десятки машин іржавіють просто неба на території ферми. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Hot Rod Hoarder.

З'ясувалося, що машини не занедбані — у них є господар. Він зібрав вінтажні авто, але в нього немає можливості відновити їх. Щоправда, і продавати машини американець також не поспішає. Частина машин непогано збереглися, інші — є купою металу.

Dodge Business Coupe 1940 року Fullscreen
Dodge Business Coupe 1940 року
DeSoto Firedome 1956 року Fullscreen
DeSoto Firedome 1956 року
Chrysler Windsor 1961 року Fullscreen
Chrysler Windsor 1961 року
Dodge Polara 1963 року Fullscreen
Dodge Polara 1963 року
Plymouth Barracuda 1969 року Fullscreen
Plymouth Barracuda 1969 року
Dodge Coronet 1969 року Fullscreen
Dodge Coronet 1969 року
Plymouth Barracuda 1970 року Fullscreen
Plymouth Barracuda 1970 року
Dodge Business Coupe 1940 року
DeSoto Firedome 1956 року
Chrysler Windsor 1961 року
Dodge Polara 1963 року
Plymouth Barracuda 1969 року
Dodge Coronet 1969 року
Plymouth Barracuda 1970 року

Усі зібрані автомобілі — продукція концерну Chrysler. Більшість із них випущені в 50-70-х роках, хоча є і старіші машини — такі, як два Dodge Business Coupe 1940 року.

Важливо
40-річчя легенди: Peugeot відсвяткували ювілей однієї з найпопулярніших моделей (фото)
40-річчя легенди: Peugeot відсвяткували ювілей однієї з найпопулярніших моделей (фото)

Мабуть, колекціонер є шанувальником Plymouth Barracuda, адже він зібрав 20 таких авто різних років випуску, включно з рідкісними фастбеком і кабріолетом 1969 року.

Цінними є потужні Dodge Coronet 1969 року і Polara 1963 року, а також розкішні Chrysler Windsor 1961 року і DeSoto Firedome 1956 року. Досить масовими свого часу були Plymouth Valiant і Dodge Dart Demon.

Раніше Фокус розповідав про ще одну колекцію ретро-авто концерну Chrysler, причому в ній зібрані більш рідкісні моделі в набагато кращому стані.

Також ми писали, що в старому сараї виявили дуже рідкісний американський спорткар Studebaker.