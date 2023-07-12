Іржаві раритети: виявлено величезне кладовище рідкісних американських авто (фото, відео)
Американець зібрав десятки старовинних авто концерну Chrysler, але не може їх відреставрувати. Раритетні машини зберігаються на вулиці вже не один рік.
У США знайшли величезний майданчик із рідкісними старовинними авто. Десятки машин іржавіють просто неба на території ферми. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Hot Rod Hoarder.
З'ясувалося, що машини не занедбані — у них є господар. Він зібрав вінтажні авто, але в нього немає можливості відновити їх. Щоправда, і продавати машини американець також не поспішає. Частина машин непогано збереглися, інші — є купою металу.
Усі зібрані автомобілі — продукція концерну Chrysler. Більшість із них випущені в 50-70-х роках, хоча є і старіші машини — такі, як два Dodge Business Coupe 1940 року.
Мабуть, колекціонер є шанувальником Plymouth Barracuda, адже він зібрав 20 таких авто різних років випуску, включно з рідкісними фастбеком і кабріолетом 1969 року.
Цінними є потужні Dodge Coronet 1969 року і Polara 1963 року, а також розкішні Chrysler Windsor 1961 року і DeSoto Firedome 1956 року. Досить масовими свого часу були Plymouth Valiant і Dodge Dart Demon.
Раніше Фокус розповідав про ще одну колекцію ретро-авто концерну Chrysler, причому в ній зібрані більш рідкісні моделі в набагато кращому стані.
Також ми писали, що в старому сараї виявили дуже рідкісний американський спорткар Studebaker.