Ржавые раритеты: обнаружено огромное кладбище редких американских авто (фото, видео)
Американец собрал десятки старинных авто концерна Chrysler, но не может их отреставрировать. Раритетные машины хранятся на улице уже не один год.
В США нашли огромную площадку с редкими старинными авто. Десятки машин ржавеют под открытым небом на территории фермы. Находке посвятили видео на Youtube-канале Hot Rod Hoarder.
Выяснилось, что машины не заброшены – у них есть хозяин. Он собрал винтажные авто, но у него нет возможности восстановить их. Правда, и продавать машины американец также не спешит. Часть машин неплохо сохранились, другие – являются грудой металла.
Все собранные автомобили – продукция концерна Chrysler. Большинство из них выпущены в 50-70-х годах, хотя есть и более старые машины – такие, как два Dodge Business Coupe 1940 года.
По-видимому, коллекционер является поклонником Plymouth Barracuda, ведь он собрал 20 таких авто разных лет выпуска, включая редкие фастбэк и кабриолет 1969 года.
Ценными являются мощные Dodge Coronet 1969 года и Polara 1963 года, а также роскошные Chrysler Windsor 1961 года и DeSoto Firedome 1956 года. Довольно массовыми в свое время были Plymouth Valiant и Dodge Dart Demon.
Ранее Фокус рассказывал про еще одну коллекцию ретро-авто концерна Chrysler, причем в ней собраны более редкие модели в гораздо лучшем состоянии.
Также мы писали, что в старом сарае обнаружили очень редкий американский спорткар Studebaker.