Ржавые раритеты: обнаружено огромное кладбище редких американских авто (фото, видео)

Американец собрал десятки старинных авто концерна Chrysler, но не может их отреставрировать. Раритетные машины хранятся на улице уже не один год.

Related video

В США нашли огромную площадку с редкими старинными авто. Десятки машин ржавеют под открытым небом на территории фермы. Находке посвятили видео на Youtube-канале Hot Rod Hoarder.

Выяснилось, что машины не заброшены – у них есть хозяин. Он собрал винтажные авто, но у него нет возможности восстановить их. Правда, и продавать машины американец также не спешит. Часть машин неплохо сохранились, другие – являются грудой металла.

Dodge Business Coupe 1940 года DeSoto Firedome 1956 года Chrysler Windsor 1961 года Dodge Polara 1963 года Plymouth Barracuda 1969 года Dodge Coronet 1969 года Plymouth Barracuda 1970 года

Все собранные автомобили – продукция концерна Chrysler. Большинство из них выпущены в 50-70-х годах, хотя есть и более старые машины – такие, как два Dodge Business Coupe 1940 года.

Важно

40-летие легенды: Peugeot отпраздновали юбилей одной из самых популярных моделей (фото)

По-видимому, коллекционер является поклонником Plymouth Barracuda, ведь он собрал 20 таких авто разных лет выпуска, включая редкие фастбэк и кабриолет 1969 года.

Ценными являются мощные Dodge Coronet 1969 года и Polara 1963 года, а также роскошные Chrysler Windsor 1961 года и DeSoto Firedome 1956 года. Довольно массовыми в свое время были Plymouth Valiant и Dodge Dart Demon.

Ранее Фокус рассказывал про еще одну коллекцию ретро-авто концерна Chrysler, причем в ней собраны более редкие модели в гораздо лучшем состоянии.

Также мы писали, что в старом сарае обнаружили очень редкий американский спорткар Studebaker.