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Авто

Ржавые раритеты: обнаружено огромное кладбище редких американских авто (фото, видео)

Plymouth Valiant, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Фото: скриншот / YouTube | Plymouth Valiant довольно неплохо сохранился

Американец собрал десятки старинных авто концерна Chrysler, но не может их отреставрировать. Раритетные машины хранятся на улице уже не один год.

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В США нашли огромную площадку с редкими старинными авто. Десятки машин ржавеют под открытым небом на территории фермы. Находке посвятили видео на Youtube-канале Hot Rod Hoarder.

Выяснилось, что машины не заброшены – у них есть хозяин. Он собрал винтажные авто, но у него нет возможности восстановить их. Правда, и продавать машины американец также не спешит. Часть машин неплохо сохранились, другие – являются грудой металла.

Dodge Business Coupe, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Dodge Business Coupe 1940 года
DeSoto Firedome, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
DeSoto Firedome 1956 года
Chrysler Windsor, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Chrysler Windsor 1961 года
Dodge Polara, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Dodge Polara 1963 года
Plymouth Barracuda, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Plymouth Barracuda 1969 года
Dodge Coronet, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Dodge Coronet 1969 года
Plymouth Barracuda 1970, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Plymouth Barracuda 1970 года
Dodge Business Coupe, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
DeSoto Firedome, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Chrysler Windsor, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Dodge Polara, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Plymouth Barracuda, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Dodge Coronet, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Plymouth Barracuda 1970, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто

Все собранные автомобили – продукция концерна Chrysler. Большинство из них выпущены в 50-70-х годах, хотя есть и более старые машины – такие, как два Dodge Business Coupe 1940 года.

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По-видимому, коллекционер является поклонником Plymouth Barracuda, ведь он собрал 20 таких авто разных лет выпуска, включая редкие фастбэк и кабриолет 1969 года.

Ценными являются мощные Dodge Coronet 1969 года и Polara 1963 года, а также роскошные Chrysler Windsor 1961 года и DeSoto Firedome 1956 года. Довольно массовыми в свое время были Plymouth Valiant и Dodge Dart Demon.

Ранее Фокус рассказывал про еще одну коллекцию ретро-авто концерна Chrysler, причем в ней собраны более редкие модели в гораздо лучшем состоянии.

Также мы писали, что в старом сарае обнаружили очень редкий американский спорткар Studebaker.