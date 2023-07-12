Свіжий дизайн і нові комплектації: Renault оновили свій найстильніший кросовер (фото)

Renault Arkana отримала останнє оновлення перед тим, як модель перестане продаватися в Європі з 2025 року. Кросовер тепер доступний тільки в трьох комплектаціях з кількома двигунами на вибір.

Популярний купе-кросовер Renault Arkana отримав оновлення для 2024 модельного року. Автомобіль відрізняється зміненим дизайном та іншими комплектаціями. Про це повідомили на сайті Motor1.

Renault Arkana стала останньою моделлю французького бренду, яка отримала новий фірмовий логотип. Також були змінені передні фари й задні ліхтарі.

Спереду з'явився новий логотип Renault Фото: Renault

Renault Arkana 2024 модельного року буде доступна в трьох комплектаціях: Evolution, Techno та Esprit Alpine. Остання версія пропонує частково затемнені фари та темні акценти на кузові, а також 19-дюймові двоколірні колісні диски.

Renault Arkana Esprit Esprit Alpine вирізняється унікальними елементами екстер'єру Фото: Renault

Усередині Renault Arkana Esprit Esprit Alpine відрізняється унікальним оздобленням. Воно охоплює логотип Alpine на сидіннях, а також комбінацію червоного, білого і синього кольорів на дверних картах.

Renault Arkana отримає кілька варіантів оформлення інтер'єру Фото: Renault

Моторна гамма кросовера залишилася без змін. Базовим є 1,3-літровий бензиновий двигун з "м'яким" гібридом потужністю 140 або 160 к.с. і 260 або 270 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 9,8 і 9,1 секунди відповідно.

Гібридна модифікація E-Tech є топовою версією кросовера. Вона складається з 1,6-літрового бензинового двигуна та електромотора сумарною потужністю 145 к.с. і 205 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 10,8 секунди.

Об'єм багажника становить 513 літрів (480 літрів у версії E-Tech). Зі складеним заднім рядом простір збільшується до 1269 літрів (1263 літри у версії E-Tech).

Цікаво те, що вже з 2025 року Renault Arkana більше не буде доступна в Європі. Нове покоління моделі не планується.

Замовити оновлений Renault Arkana можна буде вже найближчими місяцями. Вартість кросовера стане відома пізніше.

Раніше Фокус розповів, що Dacia готує нову флагманську модель, яка стане заміною Renault Arkana.