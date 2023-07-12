Новітні китайські електромобілі виявилися безпечнішими за європейських конкурентів (відео)

Nio ET5 та EL7 стали першими автомобілями, які пройшли оновлені краш-тести Euro NCAP. Новинки продемонстрували зразкову безпеку.

Новітні китайські електромобілі Nio ET5 і EL7 отримали п'ятизіркові оцінки в краш-тестах Euro NCAP. Уже зовсім скоро моделі дебютують на європейському ринку. Про це розповіли на сайті Autocar.

Електричний седан Nio ET5 та електрокросовер EL7 стали першими автомобілями, які пройшли оновлені тести безпеки Euro NCAP. У 2023 році нові авто для отримання найкращих результатів повинні вміти виявляти мотоциклістів та вразливих учасників дорожнього руху.

Уперше в краш-тести включені удари під час перетину автомобілів, лобові зіткнення двох авто і моніторинг стану водія. Nio ET5 і EL7 змогли впоратися з цими випробуваннями.

Nio ET5 набрав 96% за захист дорослих пасажирів і 85% за захист дітей. Ще 83% модель отримала за виявлення вразливих учасників дорожнього руху.

Nio EL7 отримав 93% зі 100% за захист дорослих пасажирів і 85% за захист дітей. За виявлення вразливих учасників дорожнього руху електрокросовер набрав 80%. Для порівняння, дорожчий Audi Q8 E-tron отримав 79%.

Деякі європейські конкуренти Nio ET5 і EL7 набрали менше балів за безпеку дорослих пасажирів і дітей. Моделі надійдуть у продаж у Європі вже до кінця 2023 року.

Раніше Фокус писав, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху опублікував результати оновлених краш-тестів, які виявилися занадто важкими для багатьох сучасних автомобілів.