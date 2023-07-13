Двигун V8 і розкішний салон: італійці презентували найшвидший седан у світі (фото)

Maserati припинять випускати автомобілі з двигунами Ferrari V8 вже з кінця 2023 року. Maserati Ghibli Ultima 334 здатний розганятися до 334 км/год, що робить його найшвидшим седаном у світі.

На Фестивалі швидкості в Гудвуді показали останні автомобілі Maserati з двигунами Ferrari V8. Однією з новинок став найшвидший у світі седан Ghibli Ultima 334. Про це повідомили на сайті Autocar.

Maserati представили седан Ghibli та кросовер Levante у версіях Ultima. Вони пофарбовані в класичний колір Ultima Scià di Persia та оснащені потужними двигунами V8.

Maserati Levante Ultima також отримав двигун V8 Фото: Maserati

Двигуни V8 встановлювали на автомобілі Maserati з 1959 року. На честь цього й представлені фінальні версії моделей.

Maserati Ghibli Ultima 334 отримав 21-дюймові легкосплавні диски Orione з новими шинами і спойлер з вуглецевого волокна. Також було доопрацьовано коробку передач.

Maserati Ghibli Ultima 334 пофарбований у колір Ultima Scià di Persia Фото: Maserati

Седан Maserati Ghibli Ultima 334 оснащений 3,8-літровим двигуном V8 потужністю 580 к.с. і 730 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає всього 3,9 секунди, а максимальна швидкість становить 334 км/год.

Кросовер Maserati Levante Ultima також оснащений 580-сильним двигуном V8. Модель здатна розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за 4 секунди.

Інтер'єри новинок виконані в кольорі Pale Terracotta Tan. Усередині присутнє оздоблення зі шкіри та карбону.

Новинки отримали змінені інтер'єри Фото: Maserati

Загалом Maserati випустить 103 екземпляри кожної моделі. Виробництво двигуна V8 буде завершено з кінця 2023 року.

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