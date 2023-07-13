Як знизити витрату пального під час поїздки автомобілем: поради для водіїв

Ці поради допоможуть знизити витрату пального на кілька літрів на 100 км шляху. Скористатися такими прийомами зможе будь-який водій.

В Україні продовжують зростати ціни на бензин і дизель. На щастя, існує кілька способів, які допоможуть вам знизити витрату пального. Фокус розповість, як їздити на авто економніше.

Багато водіїв помічали, що реальна витрата пального автомобілів відрізняється від тих показників, які заявляють виробники. Річ у тім, що випробування часто проводяться в умовах, коли водій їздить на авто якомога економніше.

Деякі поради допоможуть не тільки знизити витрату пального авто, а й продовжать його термін служби. Вони доволі прості, і ними може скористатися будь-який водій.

Як знизити витрату пального під час поїздки автомобілем:

Не перемикайте передачі на високих обертах двигуна

Для кожної моделі передбачено свій діапазон ефективних обертів двигуна Фото: Pixabay

Одна з найпростіших, але найефективніших порад полягає в тому, щоб не перемикати передачі на високих обертах двигуна. Так автомобіль зазнає вищих навантажень і витрачає більше пального.

Важливо дізнатися діапазон ефективних обертів двигуна вашого авто. Часто у бензинових автомобілів вона знаходиться в межі 1800-3000 об/хв. Ви можете дізнатися цю інформацію в інструкції до автомобіля або перевірити її в інтернеті.

Рухайтеся на автомобілі плавно

Плавне водіння допоможе сильно знизити витрату пального Фото: Pixabay

У місті часто доводиться зупинятися та стартувати з місця. Щоб поліпшити становище, намагайтеся їздити на автомобілі з постійною швидкістю.

Навантаження на двигун підвищується, якщо часто здійснювати різкі розгони та гальмування. Тому уникайте різких маневрів і не перевищуйте встановлені швидкісні режими.

Уникайте холостого ходу

Найкраще глушити двигун під час простоїв Фото: Pixabay

Якщо ви стоїте в заторі або вам просто потрібно почекати деякий час в авто, заглушіть двигун. Навіть одна хвилина простою на холостому ходу може сильно підвищити витрату пального.

Прогрівати автомобіль також потрібно правильно. Перші 10 кілометрів слід їхати плавно й уникати різких розгонів.

Кондиціонер чи відкрите вікно?

Відчиняти вікна найкраще на низькій швидкості Фото: Pixabay

У спекотну погоду важко обійтися без кондиціонера. Багато водіїв знають, що ця опція підвищує витрату пального, але й відчинене вікно в автомобілі також не зробить його економнішим.

Експерти рекомендують використовувати кондиціонер тільки на швидкості понад 70 км/год. На низьких швидкостях повітряний опір стає нижчим, тому відкрите вікно в автомобілі все ж буде ефективнішим.

Позбавтеся зовнішнього тюнінгу

Тюнінг може зробити ваш автомобіль більш стильним, але такі доопрацювання впливають на аеродинаміку Фото: Pexels

Кенгурятники, модифіковані кузовні обвіси, капоти та спойлери можуть сильно змінити зовнішній вигляд вашого авто. Зворотним боком зовнішнього тюнінгу є сильний вплив на аеродинаміку автомобіля.

Автовиробники приділяють велику увагу аеродинамічним властивостям своїх моделей. Тому зовнішній тюнінг може збільшити повітряний опір, через що підвищиться витрата пального.

Слідкуйте за станом шин і коліс

Стан шин і коліс сильно впливає на характеристики авто Фото: Pexels

На витрату пального може вплинути стан шин і коліс вашого автомобіля. Для економії важливо, щоб шини не були зношеними та пошкодженими.

Оптимальний тиск у шинах може знизити витрату пального на 5-10%. Також це дасть змогу зробити автомобіль більш стійким на дорозі.

Через неправильне встановлення коліс шини можуть зношуватися нерівномірно. Тому завжди проводьте балансування коліс, коли міняєте комплект.

Заправляйте автомобіль якісним пальним

Автомобіль потрібно заправляти тільки тим пальним, яке вказав виробник Фото: avto.informator.ua

На деяких АЗС вартість пального може бути значно нижчою, ніж у конкурентів. Це може вказувати на те, що така заправна станція заливає неякісне пальне.

Також не варто заливати в бензобак пальне, яке не підходить вашому автомобілю. Автовиробники завжди вказують тип пального, яким необхідно заправляти авто.

Знизьте вагу автомобіля

Що більша вага автомобіля, то вища витрата пального Фото: Pexels

У деяких випадках на підвищену витрату пального впливає занадто велика вага авто. Річ у тім, що на двигун припадає велике навантаження, якщо автомобіль важкий.

Для того, щоб знизити витрату пального, слід позбутися зайвих речей всередині вашого авто. Окремо ці предмети можуть важити зовсім небагато, але разом вони значно додають до ваги автомобіля.

Вчасно проводьте техобслуговування вашого авто

Технічно справний автомобіль витрачає набагато менше пального Фото: Pexels

Часто витрата пального стає високою не тільки через те, що водій робить помилки під час водіння. Справа може бути в технічних несправностях авто.

Автомобілі, як і більшість інших механізмів, час від часу потребують ремонту. Деталі двигуна найбільше впливають на те, скільки пального витрачатиме транспортний засіб.

Особливу увагу варто приділити стану повітряного фільтра. Якщо він працює несправно, то витрата пального може стати вищою на 20-35%.

Рекомендується проводити техобслуговування авто в терміни, які встановлює виробник для кожної моделі. Так ви зможете не тільки знизити витрату пального, а й продовжити термін служби вашого автомобіля.

Раніше Фокус повідомляв, як правильно вибрати електрокар з пробігом і на що потрібно звернути увагу насамперед.