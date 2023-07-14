На продаж виставили неймовірно рідкісний спорткар Mercedes-AMG без лобового скла (фото)

Дах спорткара замінили на стійку з карбону, як у перегонових болідів "Формули-1". Автомобіль здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди та розвивати швидкість близько 310 км/год.

На продаж виставили рідкісний Mercedes-AMG GT S Speedlegend 2019 року від ательє Bussink. Спорткар відрізняється відсутністю даху та лобового скла. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Незвичайний автомобіль побудований на базі стандартного родстера Mercedes-AMG GT S. М'якого даху позбулися та замінили на стійку Speedbow з карбону.

Автомобіль позбувся м'якого даху Фото: bonhams.com

Загалом було створено близько 10 екземплярів Mercedes-AMG GT S Speedlegend. Вони є спокійнішим варіантом модифікації GT R Speedlegend.

Замість лобового скла встановлено невеликий вітровий дефлектор. Він дав змогу зробити автомобіль обтічнішим.

Спереду розмістили вітровий дефлектор Фото: bonhams.com

Спорткар пофарбований у матовий колір designo Selenite Grey. Інтер'єр виконаний з кремової шкіри та є ексклюзивним.

Інтер'єр виконаний в унікальному кремовому кольорі Фото: bonhams.com

Під капотом розташований 4,0-літровий турбований двигун V8 потужністю 522 к.с. і 670 Нм крутного моменту. Він працює в парі з семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,8 секунди. Максимальна швидкість становить 310 км/год.

Експерти прогнозують, що рідкісний спорткар піде з молотка за ціною від 722 000 до 985 000 доларів. Торги за авто відбудуться вже 14 липня.

Раніше Фокус писав, що на аукціон виставили спорткар Ford Mustang Saleen Mustang SSC 1989 року.