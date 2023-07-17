Китайці показали сімейний електромобіль із запасом ходу 750 км (фото)

Hycan V09 буде доступний у кількох модифікаціях і зможе проїхати до 750 км на одному заряді. Для пасажирів на другому ряду будуть доступні електрорегулювання сидінь, а також масаж, підігрів і вентиляція.

У Китаї розсекретили новий сімейний електромобіль Hycan V09. Новинка отримає незвичайний дизайн, багате оснащення та великий запас ходу. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Hycan був заснований у 2018 році та був спільним брендом GAC і Nio. У 2022 році Nio продала свою частину акцій і компанія повністю перейшла у володіння GAC.

Спереду розташована роздільна оптика. Вертикальні фари огинають хромовані молдинги, а довгасті фари розташовані вище.

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі, з'єднані світлодіодною смугою. На бампері також є хромовані молдинги.

Ззаду встановлені ліхтарі, з'єднані світлодіодною смугою Фото: MIIT China

Габарити Hycan V09:

довжина — 5215 мм;

ширина — 1967 мм;

висота — 1910 мм;

колісна база — 3170 мм.

Мінівен буде доступний у версіях на п'ять або сім посадкових місць. Для водія та переднього пасажира доступні три великі дисплеї, а на другому ряду в топовій версії розташовані стельовий екран, холодильник і панорамний люк. Пасажири зможуть скористатися електрорегулюванням сидінь, а також масажем, підігрівом і вентиляцією.

Спереду є три дисплеї Фото: Hycan Hycan V09 буде доступний у версіях на п'ять або сім посадкових місць Фото: Hycan

Hycan V09 оснастять синхронним електромотором з постійними магнітами потужністю 275 к.с. Електромобіль отримає акумуляторну батарею великої місткості, що дасть змогу забезпечити запас ходу до 750 км на одному заряді.

Вихід мінівена на китайський ринок очікується в другій половині цього року. Вартість моделі поки що не розголошується.

Раніше Фокус розповів, що в інтернеті з'явилася інформація про новий електромобіль Xiaomi MS11.