Сучасне оснащення та 600 сил: оригінальний Humvee отримав нову версію (відео)

Перші поставки Humvee EV клієнтам почнуться вже в другій половині цього року. Позашляховик отримав 600-сильну силову установку та може проїхати до 483 км на одному заряді.

Канадська компанія North American Electric Vehicles представила електричну версію Humvee 1991 року випуску. Позашляховик отримав силову установку від Tesla. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

Позашляховик отримав безліч доопрацювань. Вони зачіпають як зовнішню, так і внутрішню частини авто.

Спереду з'явилася нова світлотехніка. Вона забезпечує відмінну видимість на бездоріжжі.

Спереду з'явилася додаткова світлотехніка Фото: North American Electric Vehicles

На позашляховик встановили нові 20-дюймові легкосплавні колісні диски. Вони взуті у позашляхові шини.

В інтер'єрі з'явилася сучасна інформаційно-розважальна система. Сидіння та центральна консоль виконані з чорного вінілу, але за доплату в 6000 доларів матеріал може бути замінений на шкіру.

Позашляховик отримав нову інформаційно-розважальну систему Фото: North American Electric Vehicles

Humvee EV оснастили двома електромоторами сумарною потужністю 600 к.с. Запас ходу становить 241 або 483 км залежно від модифікації.

Початкова вартість позашляховика становить 98 600 доларів. Перші поставки клієнтам почнуться вже в другій половині цього року.

Раніше Фокус писав, що на автосалоні в Шанхаї дебютував новий китайський конкурент Hummer EV — BYD Yangwang U8.