Bugatti представили наручний годинник у стилі гіперкара Chiron за мільйон доларів (відео)

Годинник Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition доступний для купівлі тільки власникам гіперкара. Він присвячений місту Мольсайм у східному регіоні Франції, в якому було засновано компанію Bugatti.

Компанія Jacob & Co. представила наручний годинник у стилі Bugatti Chiron. Вартість Bugatti Chiron Tourbillon Tourbillon Molsheim Edition становить 1 млн доларів. Про це повідомили на сайті Carbuzz.

Годинник отримав незвичайний дизайн з дорогоцінним камінням у кольорах французького прапора. На циферблаті є мініатюрна версія знаменитого двигуна W16. Він імітує хід поршнів справжнього мотора.

Годинник Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition присвячено невеликому містечку Мольсайм в східному регіоні Франції. Саме там було засновано компанію Bugatti.

Аксесуар прикрашений 148 синіми сапфірами, 45 білими діамантами та 149 рубінами. Циферблат прикрашений сапфіровими та рубіновими годинниковими мітками, а хвилинна шкала повністю складається з діамантів.

Годинник Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition складається з 578 компонентів Фото: Jacob & Co.

Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition складається з 578 компонентів. Він водонепроникний та може працювати на глибині до 30 метрів.

Цікаво те, що придбати годинник можуть тільки власники гіперкара Bugatti Chiron. Його буде випущено обмеженим тиражем лише в кілька екземплярів.

Раніше Фокус розповів, що Girard-Perregaux створили наручний годинник за $146 тисяч у стилі Aston Martin.