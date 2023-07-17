Ціна $35 000 і 8 місць: Chevrolet показали недорогий сімейний кросовер (фото)

Кросовер Chevrolet Traverse став соліднішим на вигляд і отримав повністю новий салон. Модель обладнана потужним турбомотором.

У США презентовано новий Chevrolet Traverse. Великий сімейний кросовер пройшов фейсліфтинг і надійде в продаж з початку 2024 року та коштуватиме близько 35 000 доларів у базовій версії. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті General Motors.

Лінійку поповнили спортивна та позашляхова версії Фото: General Motors

Новий Chevrolet Traverse оновили в дусі старших моделей Tahoe і Suburban і він став соліднішим на вигляд. Тепер у нього високий капот, широка решітка радіатора, нові фари і ліхтарі. Центральні стійки даху нагадують акулячий плавник.

Стійки даху нагадують плавник акули Фото: General Motors

Крім того, в лінійці моделі з'явилися дві нові версії. Спортивний Traverse RS вирізняється чорним декором і 22-дюймовими дисками, а позашляховий Z71 отримав "грязьову" 18-дюймову гуму, захист днища і збільшений кліренс.

На передній панелі з'явилося два дисплеї Фото: General Motors

Салон Chevrolet Traverse 2024 повністю перероблений. Кросовер отримав нову передню панель, віртуальний щиток приладів і величезний 17,7-дюймовий тачскрін, а селектор КПП перенесли на рульову колонку.

Як і раніше, кросовер Chevrolet Traverse запропонований у версіях на 7 і 8 місць. Зі складеними задніми сидіннями об'єм багажника становить 2764 л.

Базова комплектація Chevrolet Traverse 2024 розширена і тепер охоплює підігрів керма і сидінь перших двох рядів, системи автоматичного гальмування і утримання в смузі. Серед опцій з'явилася технологія напівавтономного водіння SuperCruise.

Зі складеними задніми кріслами об'єм багажника становить 2764 л Фото: General Motors

Великі зміни відбулися під капотом — замість 3,6-літрового V6 тепер встановлено 2,5-літрову турбочетвірку. Вона економічніша і потужніша — розвиває 319 к. с. і 430 Нм. У парі з нею працює 8-ступінчастий автомат, а привід може бути переднім або повним.

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