Гібридна установка і 3,5 с до сотні: представлено заряджені кросовери Mercedes (фото)

Заряджені Mercedes-AMG GLC тепер є гібридами і оснащені 2,0-літровою турбочетвіркою. Кросовери стали швидшими й економічнішими.

У Mercedes-Benz GLC 2023 з'явилися одразу дві заряджені версії GLC43 і GLC63 S. Підготували їх у спортивному підрозділі AMG. Про це повідомляє офіційний сайт німецького автовиробника.

Mercedes-AMG GLC43 отримав 421-сильний турбомотор Фото: Mercedes-Benz

Обидві версії Mercedes GLC пережили "даунсайзинг" двигуна. Мотори об'ємом 3,0 і 4,0 л тепер не пропонують — кросовери Mercedes оснащені 2,0-літровими турбомоторами, доповненими гібридними установками.

Кросовери отримали обвіс і спойлер на даху Фото: Mercedes-Benz

У Mercedes-AMG GLC43 2,0-літрова 421-сильна турбочетвірка працює в парі з 14-сильним електромотором. Він розганяється до 100 км/год за 4,8 с і розвиває 250 км/год.

У Mercedes-AMG GLC63 S E-Performance турбодвигун розвиває 476 к. с., а електромотор — 204 к. с. Сумарна віддача становить 680 к. с. і 1020 Н∙м, що дає змогу стартувати до сотні за 3,5 с і досягати 275 км/год. Разом з тим, авто витрачає лише 7,5 л/100 км і може проїхати 12 км на електротязі.

Салон оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном Фото: Mercedes-Benz

Заряджені кросовери Mercedes отримали 9-ступінчасту автоматичну КПП, а в повному приводі більше тяги передається на задню вісь. Автомобілі оснащені керованими задніми колесами, спортивною підвіскою з адаптивними амортизаторами і збільшеними гальмами діаметром 390 мм спереду і 370 мм ззаду.

Кросовери отримали спортивні крісла Фото: Mercedes-Benz

Впізнати нові Mercedes-AMG GLC можна за фірмовою "пащею" решітки радіатора, обважуванням, спойлером на даху і 21-дюймовими дисками. Салон оздоблений шкірою, карбоном і алькантарою, там встановлені спортивні крісла і кермо.

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