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Українці стали частіше купувати гібридні авто: найпопулярніші моделі
За червень в Україні купили 1025 нових гібридних авто. У цьому сегменті найпопулярнішими є японські та німецькі моделі.
За червень 2023 року продажі гібридних автомобілів в Україні збільшилися порівняно з минулим місяцем. За словами експертів, це пов'язано зі зростанням цін на паливо. Про це розповіли на сайті AUTO.RIA.
Загалом за червень українці купили 1025 нових гібридних авто. Найбільшим попитом у цьому сегменті користуються моделі Toyota.
Топ 24 найпопулярніших нових гібридних автомобілів за червень:
- Toyota RAV4 — 210 авто.
- Toyota Camry — 80 авто.
- Toyota Yaris — 67 авто.
- Nissan Qashqai — 65 авто.
- Mercedes-Benz GLE — 61 авто.
- Audi Q8 — 56 авто.
- Nissan X-Trail — 53 авто.
- Toyota Yaris Cross — 41 авто.
- Volvo XC90 — 37 авто.
- Audi Q7 — 34 авто.
- Lexus RX — 33 авто.
- Toyota Corolla Cross — 29 авто.
- Toyota C-HR — 28 авто.
- Hyundai Tucson — 24 авто.
- Volvo XC60 — 19 авто.
- Toyota Corolla — 18 авто.
- Volvo XC40 — 13 авто.
- Lexus NX — 11 авто.
- Land Rover Range Rover — 8 авто.
- Mercedes-Benz C-Class — 8 авто.
- Honda CR-V — 7 авто.
- Land Rover Defender — 7 авто.
- Land Rover Range Rover Evoque — 7 авто.
- Toyota Highlander — 7 авто.
За червень продажі гібридних кросоверів Nissan Qashqai помітно знизилися. За місяць було продано на 27 менше таких авто порівняно з травнем.
Раніше Фокус писав, що українці стали активніше купувати повністю електричні автомобілі.