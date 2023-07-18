З неправильно припаркованими автомобілями почали боротися компактні роботи (відео)

Роботами-евакуаторами Eastract керують дистанційно за допомогою пульта керування. Вони можуть проїхати у вузькому просторі та самостійно відвезти в сторону припарковане авто.

У Європі придумали ефективний спосіб, як боротися з паркуванням автомобілів у недозволеному місці. Евакуацією таких авто займаються не тільки евакуатори, а й компактні роботи. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Французька компанія Multitract займається створенням роботів-евакуаторів на дистанційному керуванні. Вони називаються Eastract і справляються зі своїм завданням більш ніж прийнятно.

Робот Eastract може евакуювати автомобілі вагою до 2500 кг Фото: Multitract

Eastract схожий на гібрид евакуатора та навантажувача. Він досить компактний, щоб проїхати у вузькому просторі.

Роботи-евакуатори випускаються з 2012 року. Ними керують оператори за допомогою пульта дистанційного керування.

Eastract використовується не тільки для боротьби з неправильно припаркованими автомобілями. У Британії робот допоміг евакуювати кросовер Land Rover Range Rover Evoque з несправною трансмісією.

Робот-евакуатор оснащений гусеницями та піддоном. Його корисне навантаження становить 2500 кг, а для важчих авто є модель TowTrack XL, яка може впоратися з автомобілями вагою до 3500 кг.

Eastract вже використовують кілька європейських компаній. У Multitract заявили, що найближчими роками може з'явитися повністю автономна версія їхнього робота-евакуатора.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві евакуатор забрав на штрафмайданчик дорогий Rolls-Royce Ghost.